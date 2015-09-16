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Dünya

İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Corbyn'in ulusal marşı söylememesi tartışılıyor

Corbyn 'Tanrı kraliçeyi korusun' adlı ulusal marşı söylemedi

16 Eylül 2015 15:55

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin liderliğine seçilen sosyalist Jeremy Corbyn Britanya Hava Muharebesi'nin 75. yıldönümü için yapılan törende "Tanrı kraliçeyi korusun" adlı ulusal marşı söylerken eşlik etmedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kraliyet karşıtı cumhuriyetçi ve pasifist görüşleriyle tanınan Corbyn İkinci Dünya Savaşı'ndaki dönüm noktalarından Britanya Hava Muharebesi'nin 75. yıldönümü için yapılan törende herkes "Tanrı kraliçeyi korusun" adlı ulusal marşı söylerken eşlik etmedi.

Times, Corbyn'in bu tutumu nedeniyle savaş gazileri, eski komutanlar ve siyasetçilerden yoğun eleştiri aldığını söylüyor.

Gazete Britanya Hava Muharebesi sırasında filo komutanlığı yapan 95 yaşındaki Tom Neil'in "Bu ne kadar geri kafalı ve dar görüşlü olduğunu gösterdi" diyor.

Corbyn'in ise ulusal marş okunurken "sessizce ve saygıyla" dinlediğini söyleyerek kendisini savunduğu belirtiliyor.

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