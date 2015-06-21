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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis: Merkel ya uzlaşacak ya da bizi gemiden atacak

Yannis Varoufakis, yarın yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çağrıda bulundu

21 Haziran 2015 13:58

Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis, Almanya'da çıkan "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin borçkriziyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

"Almanya Başbakanı Angela Merkel pazartesi
günü önemli bir karar verecek" diyen Varoufakis, şu görüşü dile getirdi: "Merkel eğer isterse müzakere çözümü arayan bir
hükümetle onurlu bir uzlaşmaya varabilir ya da ilkelerine sadık ve reform yolunda Yunan halkına önderlik edebilecek yegane Yunan hükümetini gemiden atabilir."  

Her şeyin AB liderler zirvesinden çıkacak sonuca bağlı
olduğuna işaret eden Yannis Varoufakis, uzlaşma teklifiyle Brüksel'e gideceklerini söyledi ancak teklifin ayrıntılarına açıklık getirmedi. Merkel'in zirve uyarısı

Merkel dünkü açıklamasında AB liderler zirvesinden beklentilerin yüksek olmaması gerektiğini söylemişti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise "Liderlerin bir mucizevi formülü olacağı yanılgısından kurtulmalıyız" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'da vatandaşlar bankalara akın etti. Bankalardan çekilen miktar dün 4 milyar euroyu aştı. Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarının pazartesi günü açılamayabileceği endişesini dile getirmişti.

Yunanistan'ın borç krizine çözüm bulmak amacıyla aylardan beri müzakereler yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde bir uzlaşmaya varılamaması durumunda Yunanistan'ın iflası ve Euro Bölgesi'nden çıkışı gündeme gelecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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