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Dünya

Suyu kesilenlerin yardımına 'Super Mario' koşuyor

İtalya'da su faturasını ödeyemeyenlerin imdadına 'Super Mario' maskeli tesisatçılar yetişti

02 Aralık 2014 19:35

İtalya'nın başkenti Roma'da, faturalarını ödeyemedikleri için suyu kesilen ailelere yardım eden 'Süper Mario' maskeli bir grup tesisatçı ortaya çıktı.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'deki haberine göre, suya erişimin bir "hak" olduğunu savunan "Halkın Suyu Komitesi" üyeleri, yüzlerinde ünlü video oyunu karakteri Süper Mario'nun maskeleriyle suyu kesilen evleri yeniden şebekeye bağlıyor. Komite üyeleri, özellikle "karınlarını doyurmak ile faturalarını ödemek arasında seçim yapmak zorunda kalan" ailelere yardım ediyor.

Suyu kesilen hanelerin "süper kahramanı" haline gelen tesisatçılar geceleri çalışıyor ve eylemlerinin yasalara aykırı olması nedeniyle yüzlerini Süper Mario maskeleriyle gizliyor.

 

'Toplumsal eylem'

 

Ekonomik kriz yüzünden işsizliğin arttığı, tüketimin azaldığı Roma'da ailelerin yüzde 25'inin faturalarını zamanında ödeyemediği belirtiliyor. Günde 200 kadar aile de "süper tesisatçılardan" yardım istiyor.

Geçen Eylül ayından bu yana aktif olan grup, faaliyetlerini "toplumsal eylem" olarak nitelendiriyor. Grubun üyeleri İtalyan Corriere della Sera gazetesine yaptıkları açıklamada, "Yüzde 100 engelli bir kadının suyunu kesmişlerdi" diyerek, hizmet sağlayıcıların halkın hak ve ihtiyaçlarına duyarsız olduğunu belirtirken, faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşların suçlu muamelesi görmesini de eleştirdi.

 

Süper Mario

 

Shigeru Miyamoto tarafından yaratılan ve Nintendo'nun çıkardığı Mario oyun serisinin ana karakteri olan Süper Mario, ABD'de yaşayan İtalyan kökenli bir muslukçudur. 210 milyondan fazla satış rakamına sahip olan Mario, en çok satan video oyunu olup, Süper Mario karakteri de en bilinen oyun karakterlerinden biridir.

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