İtalya'da kamu yöneticilerinin maaşında kesiti yapılacak

İtalya'da geçen ay göreve gelen Başbakan Matteo Renzi, “ortalama vatandaşı” ağır vergi yükünden kurtarmak için kamu kuruluşlarında çalışan üst düzey görevlilerin maaşlarını düşürme sözü vermişti. Yılda 25 bin euro’nun altında maaş alanlara vergi kolaylığı sağlanması için yöneticilerin maaşları 1 Nisan’dan itibaren azaltılacak.

Özgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, Maliye Bakanlığı’na bağlı, karayolları işletmesi, Rai televizyonu gibi kuruluşların yöneticilerinin yıllık maaşı 311 bin euro ile sınırlanacak.

Yönetici maaşlarına getirilen üst sınır, borsaya açık şirketleri kapsamasa da Renzi hükümeti bu şirketlerin yöneticilerinin de maaş indirimine gitmesini istiyor. Bu şirketlerden biri olan devlet demiryolları FS’nin başındaki Mauro Moretti “Eğer devlet maaşımı düşürürse İtalya’yı terk ederim” diye rest çekti.

Ancak, yılda 850 bin euro kazanan Moretti’nin resti ters tepti. İnternette Moretti’ye “Lütfen git!” mesajları yağmaya başladı. İtalyan deri ürünleri markası Tod’s’un başkanı Diego Della Valle de, Moretti’ye sert tepki verdi. Della Valle, “Moretti gitme cesaretine ve onuruna sahipse İtalyanlar ona kapıyı göstermeye hazır” dedi.