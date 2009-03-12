T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

En iyi oyun: Super Mario Galaxy

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin verdiği "2008'in en iyi oyunu" ödülleri sahiplerini buldu.

12 Mart 2009 02:00

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin verdiği "2008'in en iyi oyunu" ödülleri sahiplerini buldu.

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) yılın en iyi oyunlarına ödüllerini verdi. Satış rakamlarını değil teknik ve yaratıcılık gibi kriterlere not veren bu kuruluş, oyunların hikâye anlatımı ve görselliğini de değerlendirerek son kararını verdi.

En iyi oyun ödülünü Super Mario Galaxy alırken halkın seçimi ödülü ise Call of Duty 4: Modern Warfare'ın oldu.

İşte ödüle layık görülen oyunlar:

• En iyi oyun: Super Mario Galaxy
• En iyi Aksiyon/Macera: Fable II
• En iyi gündelik oyun: Boom Blox
• En iyi oynanış: Call of Duty 4: Modern Warfare
• En iyi çok oyunculu oyun: Left 4 Dead
• En iyi özgün müzik: Dead Space
• En iyi ses kullanımı: Dead Space
• En iyi spor oyunu: Race Driver: GRID
• En iyi hikâye ve karakter: Call of Duty 4: Modern Warfare
• En iyi strateji oyunu: Sid Meier's Civilization Revolution
• Sanatsal Başarı: LittleBigPlanet
• El konsolu: Professor Layton and the Curious Village
• Teknik Başarı: Spore
• Bu oyundan iş çıkar: Boro-Toro
• Halkın Seçimi: Call of Duty 4: Modern Warfare

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24