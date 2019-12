Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin verdiği "2008'in en iyi oyunu" ödülleri sahiplerini buldu.



Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) yılın en iyi oyunlarına ödüllerini verdi. Satış rakamlarını değil teknik ve yaratıcılık gibi kriterlere not veren bu kuruluş, oyunların hikâye anlatımı ve görselliğini de değerlendirerek son kararını verdi.



En iyi oyun ödülünü Super Mario Galaxy alırken halkın seçimi ödülü ise Call of Duty 4: Modern Warfare'ın oldu.



İşte ödüle layık görülen oyunlar:



• En iyi oyun: Super Mario Galaxy

• En iyi Aksiyon/Macera: Fable II

• En iyi gündelik oyun: Boom Blox

• En iyi oynanış: Call of Duty 4: Modern Warfare

• En iyi çok oyunculu oyun: Left 4 Dead

• En iyi özgün müzik: Dead Space

• En iyi ses kullanımı: Dead Space

• En iyi spor oyunu: Race Driver: GRID

• En iyi hikâye ve karakter: Call of Duty 4: Modern Warfare

• En iyi strateji oyunu: Sid Meier's Civilization Revolution

• Sanatsal Başarı: LittleBigPlanet

• El konsolu: Professor Layton and the Curious Village

• Teknik Başarı: Spore

• Bu oyundan iş çıkar: Boro-Toro

• Halkın Seçimi: Call of Duty 4: Modern Warfare