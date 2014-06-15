Süper Mario, İtalya'yı zafere taşıdı: 2-1

2014 Dünya Kupası'nda merakla beklenen İtalya-İngiltere maçında, gülen taraf İtalya oldu.

İngiltere Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Welbeck, Sterling, Rooney, Sturridge'le sahaya çıkarken, İtalya ise Sirigu, Chiellini, Barzagli, Paletta, Darmian, De Rossi; Verratti, Pirlo, Marchisio, Candreva, Balotelli 11'yle yer aldı.

Mücadeleye iki ekip de oldukça hızlı başladı. Özellikle İngiltere Wellbeck’le ve Sturridge ile rakip kaleye yüklenirken, İtalya da karşı ataklarda bulundu.



Bu hücumlardan birinde ilk olarak sahneye çıkan 35. dakikada Marchisio oldu. Pirlo’nun şık hareketinde şaşıran defansın zaafından faydalanarak şık bir vuruş yapan yıldız oyunca takımını öne gerçiren isim oldu.



Bu gole cevap gecikmedi. Sadece iki dakika sonra İngiltere alan Sturridge maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1′lik skorla sona erdi.

İkinci yarı da seyir zevki oldukça yüksek bir futbola sahne oldu. Karşılıklı atakların sürdüğü bu devrede galibiyeti belirleyen İtalya adına Balotelli oldu.



50. dakikada arkada direkte kafa vuruşuyla ağları bulan yıldız oyuncu maçın da skorunu belirlemiş oldu: 2-1. İtalya bu sonuçla kupaya üç puanla başlamayı başardı.