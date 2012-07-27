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Sağlık

'Suyu açtığınız anda bitirin!'

Uzmanlar, özellikle kadınların yanlarından ayırmadığı çantalarda insan sağlığını etkileyen birçok unsurun olduğuna dikkat çekti

27 Temmuz 2012 12:39

Götürüldüğü yerde yere konduğu anda üzerine yerleşen milyonlarca mikrop, enfeksiyon riskini tetikleyerek pek çok hastalığa neden oluyor. Çantaların içinde taşınan en temel eşyalar, sağlığın en büyük düşmanlarından biri olabiliyor.

Realbuzz’ın derlediği bilimsel araştırmalar, çantalarla ilgili bilinmesi gereken en önemli 4 tehlikeyi ortaya koydu:


1- Su şişeleri: Çoğu kişi her an elinin altında olmasını istediği su şişelerini çantasında taşıyor. Fakat, sağlık katan su içme alışkanlığı, içinde “phthalates” maddesi bulunan plastik şişelerden sağlandığında birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, şişe açıldıktan sonra suyun içilip şişenin değiştirilmesini ve mümkünse cam şişe veya paslanmaz çelik kaplarda su taşınmasını öneriyor.

2- Kozmetik malzemeleri: Rimel, allık, ruj gibi makyaj malzeme-lerini taşımak, hazırlanmak için zaman kazanmak açısından faydalı olsa da uzun süre aynı malzemeleri kullanmak umulmadık hastalık-lara sebep olabilir. Uzmanlar, cilt ve göz enfeksiyonlarına karşı en fazla bakteri çeken ürün olan rimellerin en fazla 6 ayda, diğer ürünlerin 18 ay içinde yenilen-mesini öneriyor.

3- Mendiller: Kullanıldıktan sonra yeniden çantaya atılan mendiller, hastalıkların süresini uzatan gizli silahlar olabilir. Burun temizlendikten sonra atılmayıp çantaya geri konan mendiller, üzerine tutunan virüs ve bakterilerle hastalığın da sürekli çantada taşınmasına neden oluyor. Virüs ortak kullanım gereçleri aracılığıyla başkalarına geçmesi de kolaylaşıyor.

4- Cep telefonları: Dünya Sağlık Örgütü, cep telefonlarının kansere neden olabileceğini kabul ediyor. Birçok  zararı da hâlâ bilimsel tartışmaların konusu olan cep telefonlarının  sürekli taşınması ve kullanılması  beyin kanserinden parmaklarda  şekil bozukluğuna kadar pek çok hastalığa  davetiye   çıkarıyor.

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