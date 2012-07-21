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Sağlık

Kadir Topbaş: İstanbul'un şehir suyu birçok damacana suyundan daha sağlıklı

Çeşme suyunun tercih edilmediği İstanbul'da damacanalarda satılan suların da temiz olmadığı ortaya çıktı

21 Temmuz 2012 18:52

İstanbul'da satılan 19 litrelik damacana sularının laboratuarda inceleme sonuçları ortaya inanılmaz bir tablo çıkardı. 55 tanınmış firmanın sularından sadece 14’ü temiz çıktı. 41 suda başta ‘koliform’ (dışkı yoluyla bulaşan) bakteriler olmak üzere insan sağlığına zararlı maddeler bulundu. Çıkan haberler üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un şehir suyunun damacanalarda satılan sulardan daha sağlıklı olduğunu söyledi.

A haber’de Mehmet Ali Önel’in sunduğu "Deşifre" adlı programa katılan laboratuar yetkilisi Can Demir, “Bandrollü 55 damacana, 11 ayrı laboratuara götürüldü. Burada tahlil edildi. 14’ü uygun çıktı, 41’i sağlığa zararlı” dedi. Büyük firmalar olduğu için isimlerini açıklamadıklarını belirten Önel, ancak firma isimlerini Sağlık Bakanlığı’na bildireceklerini söyledi.

Programda, suların dolumu sırasında ve üretim sahasının hijyen koşulları nedeniyle bu sonucun çıkmış olabileceği belirtildi. Su firmalarının ünlü ve bilinen markalar olduğu kaydedildi. Sağlık bakanlığı yetkilisi Mustafa Aksoy, “Bu damacanalar ünlü firmaların taklidi de olabilir dikkat edilmeli” diye konuştu. Bu arada damacana sularının mikroplu çıkması sosyal paylaşım ağı twitter ’da da günün konusuydu.

 

Topbaş: Şehir suyu birçok damacana suyundan daha sağlıklı

 

Gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş,"Bu konuya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı inceliyor. Biz de takip ediyoruz. İstanbul’un şehir suyu, birçok damacana suyundan daha sağlıklıdır. Yeterki suyun toplandığı yerler, depolar temiz olsun" diye konuştu.

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