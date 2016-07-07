Suudi ikizler IŞİD'e katılmalarına karşı çıkan annelerini öldürdü

Suudi Arabistan'da 20 yaşındaki ikiz erkek kardeşler IŞİD'e katılmalarına karşı çıkan annelerini bıçakla öldürüp, abilerini ve babalarını ağır yaraladı.

Suudi Arabistan'da ikiz erkek kardeşler, annelerini öldürdüklerini için tutuklandı. Medyaya yansıyan bilgilere göre 20 yaşındaki Halit (Khaled) ve Salih (Saleh) el-Oraini isimli ikizler IŞİD'e katılmak istiyorlardı.



Suriye'ye gidip savaşmak isteyen IŞİD sempatizanlarına ailelerinden izin çıkmadı. Bunun üzerine çocuklar, IŞİD'e katılmalarına karşı çıkan anneleri Haila el-Oraini'yi bıçaklayarak öldürdü.



Annelerini öldüren ikizler 73 yaşındaki babalarını ve 22 yaşındaki abilerini de hastanelik etti.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Halit ve Salih kardeşler, IŞİD'e katılmak için ülkeden kaçmaya çalışırlarken Yemen sınırında yakalandı. Olayla ilgili detaylı bilgi vermeyen Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü General Mansur el-Türki, ikizlerin yakalandığını doğruladı.



Ülkede son bir yılda beş kişi, IŞİD’e katılmak isteyen aile üyeleri tarafından öldürüldü.