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Dünya

IŞİD 7 militanını kaynar kazana attı

Geçtiğimiz aylarda Felluce'de çatışmadan kaçan 19 militan da kurşuna dizilerek öldürülmüştü

06 Temmuz 2016 21:57

Irak'ta güç kaybeden IŞİD, Selahaddin eyaletinde çatışmadan kaçan 7 militanını kaynar kazana atarak öldürüldü

Irak'ın Selahaddin eyaletinin Şarkat bölgesinde meydana gelen olayda, yerel kaynakların verdiği bilgilere göre; 7 IŞİD militanı çatışmadan kaçarak uzaklaştı.

Diğer militanlar tarafından yakalanan kaçaklar cezalandırılmak için yakındaki yerleşime getirildi.

Elleri ve ayakları kaçmamaları için sıkıca bağlanan militanlar daha sonra büyük bir kaynar kazana atılarak öldürüldü.

Örgüt geçtiğimiz ay içinde de Felluce'de çatışmadan kaçtığını öne sürdüğü 19 militanı kurşuna dizerek öldürmüştü.

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