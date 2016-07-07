AP: IŞİD Türkiye'de üç noktayı kullanıyor



Eylül 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye'den Suriye'ye geçen IŞİD militanları ile ilgili elindeki 4 bin 37 belgeyi inceleyen Associated Press (AP) haber ajansı, örgüt militanlarının üç önemli geçiş noktasını kullandığını iddia etti. AP'nin incelemesine göre, Suriye'ye geçen IŞİD militanlarının üçte biri Akçakale, Karkamış ve Öncüpınar bölgelerini kullanıyor.

AP'ye göre, belgelerin 3 bin 900 kadarı geçiş noktalarına ilişkin bilgileri içeriyor. Bu belgeler, örgüt militanlarının 19 farklı geçiş noktası kullandığını, fakat geçişlerin üç ana noktada yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

IŞİD'e dünyanın her yanından katılım

AP belgelerde kayıtları tutulan IŞİD'lilerin 2 bin 930'unun Suriye'ye Tel Abyad, Cerablus ve Azez üzerinden girdiğini aktardı. Militanların milliyetlerine ilişkin bilgiler de içeren belgeler, IŞİD'e dünyanın dört bir köşesinden katılım olduğunu gösteriyor. AP, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Kafkasya ve Güney Asya gibi bölgelerden IŞİD'e katılanlar olduğunu yazdı.

AP'nin haberine göre, kayıtları tutulan IŞİD militanları, IŞİD'in yabancı savaşçılarının yüzde 25 ila 40'lık bir bölümüne tekabül ediyor. AP, bu belgelerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen tüm örgüt militanlarının kayıtlarını içermediğine de dikkat çekti.

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in tahminlerine göre, IŞİD'in 2014 yılı sonunda 20 bin ila 31 bin 500 savaşçısı bulunuyor. Bunun en az yarısının yabancı olduğu tahmin ediliyor.

AP söz konusu belgelerin IŞİD tarafından tutulan kayıtlar olduğunu ve Suriyeli muhalif internet haber sitesi Zaman al-Wasl tarafından sızdırıldığını açıkladı. AP, Zaman al-Wasl'ın bu belgeleri kendilerine temin ettiğini duyurdu.