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Suruç'tan: Burada devlet yok, valiye bağlı kolluk bu çetecilerle baş edemiyor

HDP PM üyesi Elmek: Bunlar İbrahim Halil Yıldız'ın çetesidir. O üç insanı öldüren adamın akrabalarıdır

24 Haziran 2018 20:46

Hülya Karabağlı

Oy verme işlemlerinin devam ettiği sırada ihlal haberlerinin geldiği Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşananlarla ilgili konuşan HDP PM üyesi avukat Hidayet Elmek,  “Burada devlet yok, vali burada ama devlet yok. Valiye bağlı kolluk bu çetecilerle baş edemiyor” dedi.

T24’ün “Bu çetecilerle kimi kastediyorsunuz" sorusuna Elmek, kısa bir süre önce AKP’li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız'ın yürüttüğü seçim kampanyasında çarşıda patlak veren olayları hatırlatarak, “Bunlar İbrahim Halil Yıldız’ın çetesidir. O üç insanı öldüren adamın akrabalarıdır” yanıtını verdi.

"Bastıkları her okula akreplerle gidiyorlar akrep onları koruyor”

Kendilerini olay yerine yaklaştırmayan kolluk güçlerinin Yıldız’ın adamlarına panzerle destek verdiğini ifade eden HDP’li Elmek, “Bizi olay yerlerine yaklaştırmıyorlar. Gitmek istediğimiz zaman kolluk bırakmıyor ama onlar gitmek istedikleri zaman arkalarında panzerle gidiyorlar. Adamlar bastıkları her okula akreplerle gidiyorlar akrep onları koruyor” diye konuştu.

İlçedeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bıçaklı, sopalı saldırı olayı yaşandığını kaydeden Elmek, şunları anlattı:

“Ölü bilgisi netleşmedi, bıçakla, sopayla saldırı oldu bir arkadaşımız yaralandı. Burada devlet yok, vali burada ama devlet yok. Valiye bağlı kolluk bu çetecilerle baş edemiyor. Bu çetenin sabahtan beni girmedikleri okul kalmadı, yapmadıkları saldırı kalmadı. Bunlar İbrahim Halil Yıldız’ın çetesidir.  O üç insanı öldüren adamın akrabalaradır. Bizi olay yerlerine yaklaştırmıyorlar. Gitmek istediğimiz zaman kolluk bırakmıyor ama onlar gitmek istedikleri zaman arkalarında panzerle gidiyorlar. Adamlar bastıkları her okula akreplerle gidiyorlar. Akrep onları koruyor”.

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