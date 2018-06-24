İhlal haberlerinin geldiği Şanlıurfa'da neler oluyor?

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanında seçmenler cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına giderken Şanlıurfa'dan ve kentin çok sayıda ilçesinden ihlal haberleri geliyor. Çok sayıda müşahit görevli oldukları yerlerde darp edildikleri ve bölgeden zor uzaklaştırıldıklarını bildirirken; siyasiler de valiyi konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırıyor. YSK ise iddialarla ilgili olarak adli işlem yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Suruç ilçesinde bir okulda ise çıkan gergilikte bir kişinin hayatını kaybettiği ve polisin sandıklara el koyduğu iddia edildi. Bölgeden gelen haberlerde ise ölü bilgisinin hastane tarafından teyit edilmediği, ancak yaralılar olduğu kaydedildi. HDP PM üyesi Hidayet Elmek de T24'e yaptığı açıklamada, "Saldırı ve bıçaklama haberi bize geldi ama ölüm bilgisi yok" dedi. Elmek, polisin kimseyi okula yaklaştırmadığı bilgisini de verdi.

CHP'nin Şanlıurfa'da görevlendirdiği milletvekilleri Murat Emir ve Zeynel Emre, T24'e kentteki son durumla ilgili yaptıkları açıklamada, "Haliliye ve Eyübiye başta olmak üzere köylerde bizim müşahitlerimizin bir kısmı tehditle, bazı okullarda ise hiç içeri alınmayarak, bazılarında darpa varan durumlar ve korkutma dolayısıyla geri çekmek durumlarında kaldılar. Biz de onların bir kısmını daha kötü olaylar olmasın diye geri çektik. Şehir içindeki sandıklarda büyük oranda hâkimiz şu anda; delilleri topluyoruz, itirazlarımızı, tutanakları hazırlıyoruz. Hukuki haklarımızı aramak için her bir sandıkta hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda yapabileceklerimiz de bununla sınırlı" dedi.

CHP'den YSK'ya usulsüzlük başvurusu

CHP, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı iddiası üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na da (YSK) başvurdu. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre CHP’nin dilekçesinde, müşahitlerin köylere sokulmaması ve toplu oy kullanımına karşı YSK’nın önlem alması istendi. CHP Şanlıurfa’da yaşananlar konusunda YSK’ye 4 ayrı başvuru yaparken, YSK’ye yapılan başvuru sayısının toplamda 10 olduğu ifade edildi.

HDP: Sessiz ve tavırsız kalan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız

HDP'den yapılan açıklamada da oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan ihlallere ilişkin, Urfa Valisi başta olmak üzere 'sessiz ve tavırsız kalan tüm yetkililer' hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

“Şanlıurfa’da yasaların üzerinde olan adaylar mı var?"

İyi Parti Genel Sekreteri Ümit Özdağ Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa’da yasaların üzerinde olan adaylar mı var? Şanlıurfa Valisi, devletin valisi olduğunu hatırlasın” ifadesini kullanırken; İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i 'derhal bir açıklama yapmaya' davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu kullandıktan sonra, çok ciddi ihlal haberleri geldiğini belirterek, “Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası, demokrasisi, adaleti için çalışmak zorundasınız” diye konuştu.

YSK: Adli işlem yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunuldu

Usulsüzlük iddiaları hakkında açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ile ilgili iddialar konusunda idari ve adli işlem yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

AKP'li Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise "Birileri kaybedecekleri seçim için ön hazırlık yapmaya başladılar. Şanlıurfa'da oylar çalınıyor şeklinde sosyal medyada algı yaratmaya başladılar. Ancak umduklarını bulamayacakar. Aziz milletimiz bugün gereken cevabı verecektir. Buradan size ekmek yok" paylaşımında bulundu.

“Canhıraş bir mücadele devam ediyor”

’Sandık Gücü’ isimli oluşumla, Şanlıurfa’daki sandıklara çeşitli kentlerden gelen gönüllü müşahitleri gönderen CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi, kentte 30’a yakın köyde baskı ile sandık başından uzaklaştırıldıklarını söyledi. "Canhıraş bir mücadele devam ediyor" diyen Çelebi, daha sonra da Twitter’daki paylaşımında, “Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır. Geçmiş seçimde sonradan mühür basılan ve videosu çekilen sandığı iptal ettirdiğimiz gibi bunların da iptalini sağlayacağız” dedi. Kentte bulunan Çelebi, şunları da aktardı:

"Urfa'da yaşanan hadiselerin, mücadelelerin özü gelmeyenlerin (çoğunlukla kadınların) yerine ısrarla ve zorla oy kullanılmak istenmesidir. Ama merak etmeyin, sonuna kadar mücadeleye devam. Biz buradayız, başaracağız!"

"Bir kişi hayatını kaybettiği, polis sandıklara el koydu" iddiası

Halk TV, Urfa'da bulunan Çelebi'nin, 'Suruç ilçesindeki bir imam hatip lisesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini ve polislerin sandıklara el koyduğunu' söylediğini aktardı.

Halliye ilçesindeki Uluhan İlköğretim Okulu’nda görevli olan Aykut Kuğuoğlu da 1259 numaralı sandıkta başkanın “Kesinlikle benim sandığımda çoklu oy kullanamazsınız kabine giremezsiniz” dediğini ancak muhtarın ‘uyarısı’ ve AKP’li yetkilinin ‘tehdidi’ üzerine geri adım attığını aktardı. Sandık Gücü görevlisi Kuğuoğlu, daha sonrasında ise sandık başında darp edilmelerine dair bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Urfa’daki gazetecilerin T24’e verdiği bilgiye göre, kentin çeşitli yerlerindeki sandıklarda kadınların yerine oy kullanılması ve müşahitlerin bulunmasına izin verilmemesi gibi ihlaller sıklıkla yaşanıyor.

"Suruç'ta AKP'li aday görevlileri darp etti, blok oy kullandırdı"

Mezopotamya Ajansı’nın, geçtiğimiz günlerde AKP’li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü Suruç’a dair haberinde de “AKP'li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız’ın, çok sayıda silahlı koruma ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak HDP'nin sandık görevlilerini darp ettiği, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırttığı” iddiası yer aldı. Haberde şunlar aktarıldı:

“Şimdiye kadar Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekiler, önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koydu. Ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP'li sandık kurul üyelerini darp eden Yıldız ve beraberindekiler, sandık başlarına giderek AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırttı.”

"Sayın başkan gördünüz paket oy atıldı şahitsiniz"

Öte yandan, Suruç'ta yine bir okulda sandığa fazladan oy atanlar, müşahitler tarafından tespit edildi. 1043 nolu sandıkta yaşanan olay, müşahitler ve sandık kurulu üyeleri tarafından fark edildi. O anlar ismi bilinmeyen bir müşahit tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kaydı alan şahsın "Sayın başkan gördünüz paket oy atıldı şahitsiniz" dediği anlaşıldı.

Bir yanda linç girişimi, bir yanda "Geçen senelerde kan döktük yine dökeriz" tehdidi

Urfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Deniz Özgür, Akdilek Ortaokulu'nda 'linç edilmekten son anda kurtulduklarını' aktarırken; yine kentte sandık görevlisi olan Saadettin Ersin Gül de Twitter hesabında şunları paylaştı:

"Şanlıurfa'da görevli olduğumuz okulda ağır saldırıya ugrayarak çıkmak zorunda kaldık. Burada bu şekilde oy kullanımı olmaz, olamaz. Şanlıurfa çevre köylerin hepsi böyle. AKP Şanlıurfa ilde görevli olduğunu öğrendiğimiz bir şahıs daha oy kullanma başlamadan tek tek sandıkları dolaşıp müşahitleri tehdit etti, 'Geçen senelerde kan döktük yine dökeriz' dedi. Aldırmadık, devam ettik ama yarım saat sonrasında bir arkadaşımıza 8-10 kişi saldırıp darp etti."