Türkiye 24 Haziran'da sandığa gitti; işte il il yaşananlar

Türkiye, cumhurbaşkanı ve genel milletvekili seçimleri için bugün (24 Haziran 2018) sandık başına gitti. Yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 kişi, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıldı.

81 ilde saat 08:00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17:00'de sona erdi ve oy sayımı başladı.

Türkiye'de seçim sonuçlarını takip eden tek resmi haber ajansı durumunda olan Anadolu Ajansı (AA) aboneleriyle verilerini paylaşmaya başladı.

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İşte il il yaşananlar:

18:30 Anadolu Ajansı, veri paylaşımına başladı.

18.00: HDP Diyarbakır İl Binası’nın önünde yaklaşık 500 kişi toplandı. Seçim sonuçlarının kendileri için olumlu olacağını düşünen HDP’li yöneticiler, kutlama yapmak üzere il binasının önündeki alanda hazırlıklara başladı.

17.00 - Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi.

15.53 Ümraniye’deki Mehmet Akif İlkokulu’nda oy kullandıktan sonra imza atmayan, kısa süre sonra dönerek yeniden oy kullanmak isteyen bir AKP’li seçmen ile beraberindeki AKP’li kat-okul sorumluları, önce oyunun iptal edileceğini söyleyen MHP’li sandık kurulu üyesine, ardından da kavgayı önlemeye çalışan CHP’li sandık kurulu üyesine saldırdı. Sandık çevresine polisler, okul önüne ise ambulans geldi.

15.05 - AKP'lilere gözaltı

Bayrampaşa’daki Nuri Örs Ortaokulu’nda AKP’ye ve Erdoğan’a oy veren bir seçmen, suç işleyerek oy kullanırken çektiği görüntüyü yayımladı.14.58 Sarıyer Tarabya’da Özel İstek Kemal Atatürk Ortaokulu’ndaki 1273 nolu sandıkta, hukuksuz oy kullanmaya çalışan 2 AKP’li sandık görevlileri ve müşahitler tarafından engellendi, tutanak tutuldu. AKP’liler tutanak üzerine zorluk çıkarınca gözaltına alındılar.

14.55 - İyi Partili Ümit Özdağ'dan sandıklara sahip çıkma çağrısı

İyi Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Orhun Ertürk, aralarında Milletvekili Ümit Özdağ’ın da olduğu İyi Partililere dönük saldırı ve tehditlerle ilgili bir paylaşım yaptı, sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

14.38 Bakırköy ve Yeşilköy ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Orta gerilim arıza ile olduğu öğrenilen kesintinin 17.30’a kadar süreceği tahmin ediliyor. (Dokuz8 Haber)

14.30 Kağıthane Ticaret Odası İlkokulu’nda yaşlılar oy kullanırken ailelerinin kabine girmesine itiraz eden müşahitler, ANAP rozeti taşıyan kişilerce uzaklaştırıldıklarını bildirdi. Binadaki polis, gözlemcilere “Şikayetinizi karakola yapmanız gerek” dedi. (Dokuz8 Haber)

14.14 Güngören’deki Şiir Mektebi Ortaokulu’nda AKP’liler, HDP’li görevlilere saldırı girişiminde bulundu.

13.49 - Yaşlı kadının elinden oy pusulasını aldı; birden fazla mühür bastı

Bursa NOSAB İlkokulu’nda yaşlı bir kadınla oy kabinine girmek isteyen bir kişiye müşahitler izin vermedi. Kadının yalnız girdiği oy kabininde mühür bastığı pusulayı elinden alarak, birden fazla noktaya mühür basarak oyu geçersiz kılan ve oğlu olduğu ifade edilen kişi gözaltına alındı. Okulda AKP’liler ile müşahitler arasında tartışma çıktı. Tutanak tutuldu.

13.35 - HDP: Van'ın Damlacık mahallesindeki yurttaşlar, oy kullanabilmek için 8 kilometre yol yürüdü

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda sandıkları başka yere taşınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Damlacık mahallesindeki vatandaşların, oy kullanabilmek için 8 kilometre yol yürüdüğü ifade edildi. Paylaşımda öte yandan, "Yurttaşlarımızın iradesini kutluyoruz" dendi.

13.20 - Hopa'da oy verme işlemi durduruldu; müşahitler değiştirildi

Müşabir.com adresinin geçtiği bilgiye göre, "Artvin‘in Hopa ilçesindeki pek çok sandığa Kemalpaşa ilçesine ait sandık kurulu mühürleri gönderildi. Müşahitlerin itirazları üzerine önce tutanak tutularak oy verme işlemi durduruldu, ardından da mühürler değiştirildi. Oy verme işlemi bunun ardından yeniden başladı."

13.00 - Kocaeli'nde sandık başında kavga

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sandık müşahitleri arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.



Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu'nda meydana geldi. Sandık müşahitleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında müşahitlerden biri, diğerine yumruk atmaya çalıştı. Araya giren polisler ve görevliler tarafları uzaklaştırdı. Bu sırada araya girenler, tarafları telkinde bulundu. Sakinleştirilen taraflar, tekrar görevlerine devam etti. (DHA)

12.30 - AKP'li Belediye Başkanı: Burada benim borum öter

HDP Mardin Milletvekili adayı Dilaver İnal, AKP’nin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’in sandık görevlilerini, “Burada olmayanlar için de oy kullanılacak. Burada benim borum öter” diye tehdit ettiği aktardı.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan HDP Mardin milletvekili adayı İnal, Demir’in seçim kurallarını çiğnediğini ve “Burada olmayanlar için de oy kullanılacak. Burada benim borum öter. Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz?” diyerek sandık görevlilerini tehdit ettiğini söyledi.

11.50 - CHP’li Çelebi: Urfa’da 30’a yakın köyde müşahitlerimiz baskıyla uzaklaştırıldı; mücadele devam ediyor!

CHP'li Mehmet Ali Çelebi, sosyal emdya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Şanlıurfa’da 30’a yakın köyde müşahitlerinin "baskı ile uzaklaştırıldı"nı ifade ederek, "Canhıraş bir mücadele devam ediyor. Ne olursa olsun milli irade kazanacak! Kayıtlarımız var, itirazlarımız hazır. Geçmiş seçimde sonradan mühür basılan ve videosu çekilen sandığı iptal ettirdiğimiz gibi bunların da iptalini sağlayacağız" iddiasında bluundu.

11.50 - CHP'li Akın: Müşait kartını siyasi partiler düzenleyebilir; tutanak tutulmalı

Sendika.org'da yer alan habere göre Erzurum‘un Tekman ve Karaçoban ilçelerinde AKP’li Belediye, işçilerine İçişleri Bakanlığı görevli kartı dağıttı. İçişleri Bakanlığı yazan görevli kartına sahip işçilerin oy kullanılan alanlarda serbestçe dolaşabildiği bilgisi aktarıldı.

CHP Balıkesir Mileltvekili Ahmet Akın, bu kartlara ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın müşahit kartı düzenleyemeyeceğini, ancak seçimlere katılan siyasi partilerin müşahit kartı düzenleyebileceği açıklamasında bulundu. Söz konusu kartlara sahip olanlarla ilgili tutunak tutulması yönünde çağrı yaptı.

11.48 - Suruç'ta eşini ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar: İnşallah yıkılıp giderler. Hakkım yerde kalmasın

Suruç’ta AKP’li vekil yakınlarının saldırısı sonucu eşini ve iki çocuğunu yitiren Emine Şenyaşar, Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Şenyaşar, AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Allah’ım sen bu zulmü kabul etme. Bu oy bereket olsun. İnşallah yıkılıp giderler. Hakkım yerde kalmasın. Onlara oy vermeyin. Oy vermeyin. Ailemi gözleriniz önünde katlettiler, sessiz kaldınız."

10.45 - "Toplu oy kullanıldı" iddiası

Urfa’nın Suruç ilçesindeki GAP Anadolu Lisesi’nde kurulan 1043-1044 no’lu sandıklarda toplu oy kullanıldığı bildirildi.

Olay yerindeki bir yurttaşın kaydettiği görüntülerde, yetkililere tepki gösterilerek “Paket oy atıldı. Bu sandık şu an duracak” dediği duyuluyor.

Söz konusu okula AKP’li İbrahim Halil Yıldız ve korumalarının geldiği öne sürülmüştü.

11.40 - Müşahitlere saldırı

Sendika.org'un haberinde Kocaeli Gölcük Uğur Mumcu Ortaokulu'nda AKP'li olduğu tahmin edilen kişilerin müşahitlere saldırdığı iddia edildi.

10.32 - "İbrahim Halil Yıldız, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırttı" iddiası

Urfa’nın Suruç ilçesinde baba Esvet Şenyaşar ve çocukları Celal ve Adil Şenyaşır’ın yaşamlarını yitirdiği olaya karışan AKP’li milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın, çok sayıda silahlı koruma ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak, HDP’nin sandık görevlilerini darp ettiği, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırttığı öne sürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, şimdiye kadar Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekiler, önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koyduğu belirtildi.

10.26 - "Rütbeli asker oy sandığının başına oturdu; vatandaşları engelledi"

Diyarbakı'da Dicle Boğazköy'de rütbeli bir askerin sandığın başına oturup, "Size devletin gücünü göstereceğiz" diyerek halkın oy kullanmasını engellediği iddia edildi.

10.10 - "1000 adet mühürlü zarfla içeri girmöeye kalktılar"

Diyarbakır Bağlar’daki Mesut Yılmaz İlkokulu’nda, üç kişinin 1000 adet mühürlü zarf ve oy pusulalarıyla içeri girmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Bunun üzerine HDP Diyarbakır milletvekili adayı Garo Paylan’ın okula geldiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, mühürlü zarf ve oy pusulalarıyla yakalanan kişilerden birinin, Paylan’ın elini sıkmak istemesi üzerine bir yurttaşın “Hırsızın elini tutmayın sayın vekilim” dediği duyuluyor.

"Kabineden çift zarf çıktı"

Sendika.org'da yer alan habere göre, Sarıyer Kocataş Barbaros İlköğretim Okulu’nda bir seçmenin tek zarfla girdiği kabinden çift zarfla çıktığı bilgisi paylaşıldı. Zarfların sandığa atılması önlendiği ve durumun tutanak altına alındığı ifade edildi.

Bomba araması yapıldı; 25 dakika kapıda beklediler

Kadıköy Kozyatağı’ndaki İlhami Ertem Ortaokulu’nda saat 7 itibariyle okul kapısında olan müşahitler, “bomba araması” gerekçesiyle yaklaşık 25 dakika kapıda bekletildi. Bu sırada bir polis, müşahitlerin izleme yetkisi olan zarf mühürleme görevinin çoktan başladığını söyledi.

09.30 - Denizli'de yırtık torba

Denizli’nin Merkez Efendi ilçesinde de, ilçedeki 12 okula gönderilmek üzere Nevzat Erten Anadolu Lisesi’nde tutulan seçim torbalarının altlarının yırtık olduğu, zarf ve pusulaların koruyucu ambalajlarının ise açıldığı ileri sürüldü.

Durumu fark eden HDP ve CHP’li okul sorumluları olayı hemen avukatlara bildirdi. Sandık kurulu üyeleri torbalara el koyarken, avukatlar okula gelerek torbaları kayıt altına aldı. Torbalar kontrol edilerek, tutanak tutulup Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirildiği bilgisi aktarıldı.

09.30 - Seyyar sandıklarda oy kullanıldı

İlk kez bu seçimde görev yapacak seyyar sandık kurulları aracılığıyla hasta ve yatağa bağlı durumdaki seçmenler, Edirne'de oylarını kullandı.

İzmir'de 58 bin kişi ilk kez oy kullanacak

İzmir'de oy vermek için seçmenler sandık başına giidyor. 1562 okulda ou kullanılacak İzmir'de 9334 sandık kurulacak. İzmir'de 3 milyon 232 bin 27 seçmen oy kullanacak. 18 yaşını geçmiş 58 bin kişi İzmir'de ilk kez sandık başına gidiyor.

Başbakan Binali Yıldırım da, İzmir'de oyunu kullanacak.

CHP izmir Milletvekili Tuncay Özkan oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullandı.

09.00 - "HDP'nin sandık görevliler köye alınmadı" iddiası

Diyarbakır’da Kulp’a bağlı Koçkar Köyü’nün yolunu kapatan köy korucularının, HDP’li sandık görevlilerinin köye girmelerine engel olduğu iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yaşanan bu olay üzerine HDP’li yetkililer durumu hemen İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Yapılan görüşmelerde yetkililer, korucularla görüşüldüğünü ve sandık görevlilerinin köye gidebilecekleri belirtildi.

08.50 - Ankara'da usulsüzlük iddiası

Ankara Barosu'ndan görevli avukat Hazal Serdar, Altaş Atatürk Teknik Meslek Lisesi'nde sandık kurulu başkanı tarafından sandık kurlu başkanının usulsüz işlemine itiraz etti. Başkan, polis tarafından zorla sandık alanından çıkarıldı.

Sol'un haberine göre; Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi'nde, 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen bir sandık görevlisi "adı var" diyerek iki kişiye oy kullandırdığı öne sürüldü. Diğer sandık görevlisinin durumu farketmesiyle tutanak tuttulduğu, pusula ve zarf geçersiz sayılması için kenara ayrıldığı belirtildi.

08.40 - Diyarbakırlılar sandık başında

Diyarbakır'daki seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gelen seçmenler oylarını kullanıyor. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemine yoğun katılım bekleniyor. Diyarbakır'da, 1 Milyon 23 bin seçmen toplam 3 bin 304 sandıkta oy kullanacak.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Diyarbakır'da oyunu kullandı.

08.35 - Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda seçmenlerin üzeri aranıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, okula gelen seçmenlerin üzerlerinin arandığı bilgisi paylaşıldı.

Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde 3275 nolu sandıkta eşi Emine Erdoğan ve ailesiyle okula gelerek oy kullanması bekleniyor.

08.00 - Oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek.