Suruç'ta sandık başında kavga; 3 yaralı

Şanlıurfa'da Suruç ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanmaya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, öğle saatlerinde Kara Mahallesi'nde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oy kullanmak için okulda bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki grup birbirine tabancalar ile ateş açıp, bıçaklarla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 3 kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.

Öte yandan ilçede gün içerisinde 6 ayrı okulda da çıkan kavgalarda bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği, şehirde yaşanan kavgalarla ilgili bir açıklama yaptı. DHA'nın 3 yaralı olduğunu duyurduğu bıçaklı sopalı sandık kavgası için valilik, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

'Her türlü tedbir alındı'

Valiliğin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Suruç ilçesinde 14 Haziran günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenli