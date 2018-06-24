Şanlıurfa'da görevli bir müşahit: Küreklerle kovaladılar, canımızı zor kurtardık

Türkiye’nin dört bir yanında seçmenler cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına giderken Şanlıurfa'dan ihlal haberleri geliyor. Eyyibiye ilçesi Akbilek köyünde müşahitlik yapan Deniz Özgür, "Kürekle kovaladılar, canımızı zor kurtardık" dedi.

Şanlıurfa merkezli usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak BBC Türkçe'ye konuşan müşahit Deniz Özgür, Urfa'da Eyyibiye ilçesi Akbilek köyünde yaşananları anlattı.

Burada yaşandığı iddia edilen ve müşahitlere saldırı olarak sosyal medyaya yayılan bir görüntü de bulunuyor.

"Kürekle kovaladılar, canımızı zor kurtardık" diyen Deniz Özgür'ün anlattıkları şu şekilde:

900 oy bulunan bir okulda görevliydik. İlk kez bir seçimde müşahitler köylere gelmeye başladığı için şaşkındılar. Sabah 6'da okula gittiğim andan itibaren hoşnutsuzluklarrını dile getiriyorlardı."

Buradaki seçmenler, mevcut olmayan seçmenler için de oy kullanmak istiyorlar. Bazı vatandaşlar ellerinde seçmen kağıdı balyalarıyla geliyor ve köyün dışında bulunan ama ikameti orada olan kişiler adına oy kullanmak istiyorlar. Biz bnunlaı engellemeye çalıştık. Bu nedenle müşahitlere saldırılar olmaya başladı. O sırada köyde jandarma bile yoktu. Gerilim arttığı için ben oradan can güvenliği endişesi ile ayrılmak zorunda kaldım. Bu sırada arabam da darp edildi. Okulda kalan bir başka sandık görevlisi arkadaşımızın da benden daha fazla darp edildiğini öğrendim. Müşahit kartımı yırtıp elime verdiler"