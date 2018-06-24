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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı: Usulsüz oy kullanmaya çalışan 4 kişi gözaltında

Türkiye'nin dört bir yanında seçmenler cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına giderken Şanlıurfa'dan ihlal haberleri geliyor

24 Haziran 2018 18:41

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan,  usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

 

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