Suruç'ta katledilen Ece Dinç'in cenazesine katılanlara plastik mermi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ece Dinç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Şakirin Camii'nde kılınan Dinç'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Dinç'in cenazesine ailesi, yakınları, arkadaşları ile HDP Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Garo Paylan katıldı. Cenazeye ailesinin isteği üzerine basın mensupları alınmadı.

Cenaze töreni öncesinde açıklama yapan HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, yaptığı açıklamada, “Bu saldırının bir IŞİD saldırısı olduğuna dair neredeyse kesine yakın bilgiler var. Fakat henüz hükümet, güvenlik birimleri bu konuda kesin bir açıklama yapmadılar. Bunun bir IŞİD saldırısı olduğunu biz siyaseten ve akıl yürütme yoluyla biliyoruz çünkü Suruç'taki patlamayla aynı anda Kobani'de de 5 kişinin hayatını kaybettiği bir intihar saldırısı oldu. Bu çifte imza yönteminin bir versiyonu. Bundan neredeyse eminiz. Fakat bundan emin olduğumuz kadar emin olduğumuz şey; bu saldırılarda hükümetin üzerine düşen güvenlik görevlerini yerine getirmediğidir" dedi.

'Onlar çok azlar, bu karanlığın yanında duranlar Türkiye'de çok azlar'

HDP Milletvekili Garo Paylan ise hafta sonu İstanbul'da yapılacak yürüyüşü hatırlatarak, “Barış bloğu dün akşam toplantısını yaptı ve Pazar günü saat 4'te Tepebaşı'nda TRT binasının önünden Aksaray'a doğru yürüyüş olacak. Türkiye'nin biz vicdanına güveniyoruz, AKP'ye oy veren de, CHP'ye, HDP'ye oy veren de herkesin yüreğinin kanadığını biliyoruz. Onlar çok azlar, bu karanlığın yanında duranlar Türkiye'de çok azlar. Ve bu karanlığa karşı el birliği ile hangi partiye oy verirsek verelim, hangi düşünceye sahip olursak olalım, hangi inanca sahip olursak olalım bu karanlığa karşı el birliği ile o yürüyüşte olalım diyoruz. IŞİD karanlığını artık Türkiye'den ve Ortadoğu'dan silelim istiyoruz. Bir an önce bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Çünkü çok tehlikeli günlerden geçiyoruz. Hala savaş çığırtkanlığı yapanlar var ülkemizde, devletin en tepesinden başlıyor bu, cumhurbaşkanından başlıyor bu savaş çığırtkanlığı. Hala savaş isteyenler var, eşitlik çerçevesinde yaşamamızı istemeyenler var. Biz bu iradeye karşı, bu karanlığa karşı, savaş isteyenlere karşı barış isteyenler olarak Pazar günü saat 4'de Tepebaşı'nda olacağız" şeklinde konuştu.

Cenaze sonrasında polis müdahalesi

Ece Dinç'in ailesinin talebi üzerine basın mensuplarının alınmadığı cenaze töreninin sonrasında ise gerginlik çıktı. Mezarlıktan çıkanlara polislerin küfür etmesi üzerine çıkan tartışmada polis, plastik mermi kullandı.

Polisle cenazeye katılanlar arasında yaşananları anlatan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Burada az önce bir müdahale yaşanmış. İnsanlar acılı, cenazelerimizi kaldırıyoruz, halk cenazelerine, gençlere sahip çıkıyor. Mezarlık girişindeki plastik mermileri görmüşsünüzdür. Bunlar çok korkunç yaklaşımlar. Hala bu memleketi, bu halkı germeye, gerilim yaratmaya devam ediyorlar. Bıraksınlar bu halk kendi evlatlarına sahip çıksın, gölge etmesinler, biz bu siyasi iktidardan başka hiçbir şey beklemiyoruz. Ama insanlık değerlerini yerlere düşürmekten, insanlık değerleriyle oynamaktan vazgeçsinler."

"Her yerde 2 günden bu yana cenazelere, demokratik etkinliklere, eylemlere müdahaleler gerçekleştiriliyor. Bu kabul edilemez, hiçbir şekilde kabul etmediğimiz yaklaşımlardır. Mezarlık çıkışında insanlara terör estiriyorlar. Kabul etmemiz mümkün değil. Ben bir kez daha, şiddeti, gerilimi, saldırganlığa karşı bütün Türkiye halklarını demokrasiden yana, barıştan yana, insanlıktan yana birlik olmaya taraf olmaya davet ediyorum. Bu siyasi iktidarın tarafı artık şer tarafıdır. Bizi şer tarafına çekemeyecekler. Ortak söyleyebileceğimiz söz yok. Artık söz bitti, onlarla ortak söyleyebileceğimiz söz kalmadı. Biz bütün Türkiye halklarını vicdana, insanlığa, demokrasiden, barıştan yana taraf olmaya davet ediyoruz. Bundan sonra artık Türkiye toplumu, Türkiye hakları kendi barışını, kendi demokrasisini kuracak çünkü bu siyasi iktidar, bu zihniyet insanlık değerlerinden dahi uzaklaşma noktasına, aşamasına gelmiş. Kendilerine gelsinler, gelebiliyorlarsa."