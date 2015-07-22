Suruç bombacısının babası: Oğlum yaptıysa Allah cezasını versin

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırının faili Abdurrahman Alagöz'ün babası tarafından polise 'kayıp' olarak bildirildiği ve 'terör şüphelisi' olarak arandığı öğrenildi. Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Baba Zeynel Abidin Alagöz, "Oğlum yaptıysa Allah cezasını versin" dedi. HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitinge bombalı saldırı düzenleyen Orhan Gökdemir’in babası da aynı şekilde polise kayıp ihbarı yapmıştı.

Suruç katliamının faili Şeyh Abdurrahman Alagöz ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Söz konusu kişinin telefon görüşmesi yapmadığı, eylem talimatını yüz yüze görüşmeyle aldığı, bombayı Suruç’ta bir evde hazırlayıp sırt çantasına yerleştirdiği iddia edildi.

Adıyaman Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği öğrencisi Şeyh Abdurrahman Alagöz, 20 yaşında ve Adıyaman nüfusuna kayıtlı. 1’i kız 4 kardeş. Anne babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başlayan Alagöz,. 6.5 ay önce evi terk etti. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi ağabeyi Y.E.A. ise kardeşinden 20 gün önce evden gitti. Şeyh Abdurrahman Alagöz, 2 ay önce Adıyaman Merkez’deki annesinin evine döndü. Alagöz., annesine Gaziantep’te bir Kuran Kursu’nda eğitim aldığını, geçimini boyacılık yaparak sağladığını anlattı. Annesinin evinde 10 gün kalan Alagöz, 2. kez evi terk etti.

Ortak nokta çok

Şeyh Abdurrahman Alagöz ve HDP mitingini bombalayan Orhan Gönder’in ortak noktaları da ortaya çıktı. Alagöz ve Gönder'in Radikal'in gündeme getirdiği üzere ikisi de Adıyamanlı ve yolları Adıyaman’daki IŞİD yapılanmasının gerçekleştirildiği iddia edilen “İslam Çayevi”nde de kesişmiş. İkilinin IŞİD’e yakın “Dokumacılar” grubundan olduğu da belirtiliyor. Baba Zeynel Abidin Alagöz de polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuş. İşlemin ise “terör nitelikli kayıp şahıs” olarak yapıldığı öğrenildi. Diyarbakır’daki bombalamanın faili olan Orhan Gönder’in de aynı şekilde arandığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün adına kayıtlı olan 2 GSM hattı da polisler tarafından incelemeye alındı.

7 ay önce abisi kaybolmuş

Habertürk gazetesinden Hüseyin Şentürk'ün görüştüğü baba Zeynel Abidin Alagöz, 7 ay önce oğlu Y.E.’nin okulunu bırakıp ortadan kaybolduğunu belirterek, şunları anlattı: “Ağabeyinden 20 gün sonra da Şeyh Abdurrahman Alagöz okulunu terk edip gitti. Eşimle boşanmıştık. Çocuklarım anneleriyle yaşıyordu. Büyük oğlumdan 7 aydır bir haber alamadım. Alagöz son olarak 2 ay önce annesine gelmişti. 2. kez gittikten sonra hiç haber alamadım. 2 ay önce Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, yaşananları tek tek anlattım. Oğullarımın bulunmasını istedim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu saldırıyı oğlum Şeyh Abdurrahman Alagöz yaptıysa benim böyle bir oğlum yok. Böyle bir şey varsa Allah onun cezasını versin.”