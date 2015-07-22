Suruç'ta hayatını kaybeden Nazegül Boyraz'ın kızı: Annemiz özgürlüğe adım atarak öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen katliamda hayatını kaybeden 32 kişiden biri olan 4 çocuk annesi Nazegül Boyraz, İstanbul'da bulunan Gülsuyu Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Boyaz'ın cenazesine katılmak isteyen binlerce kişi, gerçekleştirdikleri kitlesel yürüyüş ile Gülsuyu Cemevi'ne geldi. "Suruç katliamının hesabını soracağız. Beraber savunduk beraber inşa ediyoruz" yazılı pankartın arkasında yapılan yürüyüşe, aralarında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve CHP Genel Sekreteri Gülsel Tekin ile parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Cemevindeki tören sonrası Boyraz'ın cenazesi, komşularından helallik alınmak üzere Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada konuşan Boyraz'ın kızı Yasemin Boyraz, "Kimse ağlamasın. Annemiz bunu isterdi. Annemiz asla hastalıktan ölmek istemezdi. Annemiz özgürlüğe adım atarak öldü" dedi.

Komşularından helallik alınmasının ardından Boyraz'ın tabutunu omuzlayan kadınların arkasında binlerce kişi cenazenin defnedileceği Küçükyalı Mezarlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte sık sık "Suruç katliamının hesabını soracağız", "Şehitler yaşıyor komünistler savaşıyor", "Bedel ödedik bedel ödettireceğiz" sloganları atıldı. Mezarlığa ulaşılması sonrası ise Boyraz naşı okunan dualarla toprağa verildi.