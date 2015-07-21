Suruç katliamında ölenler toprağa verildi

Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri basın açıklaması yaparken gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Osman Çiçek ve Kasım Deprem Suruç'ta, Nazlı Akyürek ve Veysel Özdemir Diyarbakır'da, Murat Yurtgül ve Emrullah Akhamur ise Mardin'de toprağa verildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Osman Çiçek (22) ve Kasım Deprem (23), Suruç'ta toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Çiçek ve Deprem'in cenazeleri ambulansla SuruçDevlet Hastanesi morguna getirildi. Buradan alınan cenazeler kalabalık bir grup tarafından omuzlarda taşınarak Suruç asri mezarlığına götürüldü. Bu sırada Türkçe ve Kürtçe çeşitli sloganlar atıldı. Çiçek ve Deprem'in cenazeleri, kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye, bazı HDP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Nazlı Akyürek ve Veysel Özdemir, Diyarbakır'da, Murat Yurtgül ve Emrullah Akhamur ise Mardin'de toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Akyürek ve Özdemir'in cenazeleri Diyarbakır Büyükşehir ve Kayapınar belediyelerine ait cenaze araçlarıyla Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Kalabalık bir grup tarafından omuzlarda taşınan Akyürek'in cenazesi kılınan namazın ardından 450 Evler Mezarlığı'nda, Özdemir'in cenazesi ise Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Mardin

Suruç'taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Yurtgül ve Emrullah Akhamur'un cenazeleri, Gaziantep Otopsi Merkezi'nden alınarak Kızıltepe ilçesindeki baba evlerine getirildi.

Cenazeler, baba evlerinde helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak götürüldüğü Atatürk Mahallesi Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, HDP Mardin milletvekilleri Enise Güneyli, Erol Dora, Gülser Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katıldı.