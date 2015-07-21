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Suruç'ta, çantasından IŞİD flaması çıkan imama linç girişimi

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini bekleyen grup, çantasından IŞİD flaması çıkan kişiyi linç etmeye çalıştı

21 Temmuz 2015 00:17

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, cenazeleri bekleyen bir grup vatandaş, çantasından IŞİD flaması çıktığı iddia edilen bir kişiye saldırdı.

DHA’nın haberine göre, 32 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrasında cenazelerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini bekleyen grup arasındaki sakallı bir gencin çantasından IŞİD flaması çıkması, gerginliğe yol açtı.

Kalabalık grubun ortasında kalarak linç edilmeye çalışılan genç, polisler tarafından öfkeli grubun elinden güçlükle alınarak götürüldü. Gencin ilk ifadesinde aslen Konyalı olduğunu ve Halfeti İlçesi'nde bir camide imam olarak görev yaptığı söylediği öğrenildi.

 

 

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