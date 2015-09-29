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Dünya

Suriye'yi konuşan Obama ile Putin önce atıştı, sonra kadeh kaldırdı

Obama, BM Genel Kurulu'nda Esad'ı "çocuk öldüren bir tiran" olarak nitelerken Putin, Şam rejimini IŞİD'le savaşan tek güç olarak nitelendirdi

29 Eylül 2015 13:09

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta buluşan ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmaları sırasında atışma yaşadı. Genel Kurul'daki konuşmasında Obama Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı "çocuk öldüren bir tiran" olarak nitelendirirken Putin, Esad için "IŞİD'le savaşan tek güç" ifadesini kullandı. Esad'ın durumu atışmanın konusu olurken hemen ardından iki lider kadeh kaldırdı. 

Reuters’ın haberine göre; Putin, Suriye ’ye kara birlikleri konuşlandırma seçeneğinin üstünü çizerek, “Savaş alanında olanlara, başta IŞİD olmak üzere teröristlerle savaşanlara destek için gerçekten daha fazla ne yapılabileceği üzerinde düşünüyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın Suriye’deki her hamlesinin uluslararası hukuk çerçevesinde olacağını vurgulayan Putin, “Rus uçaklarının IŞİD’e yönelik hava operasyonlarına katılıp katılmayacağı” yönündeki soruya, “Bu konuda düşünüyoruz, hiçbir şeyi dışlamıyoruz” yanıtını verdi. Rusya lideri görüşmeleri “çok yapıcı, sistematik ve açık” olarak nitelendirdi.
 

'Bir ileri bir geri...'

 

BM binasında bir buçuk saat sonra görüşmenin ardından toplantının içeriğine dair bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, Suriye'deki iç çatışmanın çözümü konusunda Beşar Esad'ın oynayacağı rolün, "temel tartışma konusu" olduğunu söyledi. Adının gizli kalması şartıyla konuşan yetkili, Rusya'nın Esad'ı radikallere karşı bir siper gibi gördüğünü; ABD'nin ise Esad'ın devam etmesine "mezhepsel çatışmayı alevlendirecek" gözüyle baktığını aktardı.

İki liderin toplantısının " iş görüşmesi gibi bir ileri bir geri" şeklinde geçtiğini söyleyen yetkili, "Ruslar, Suriye'de siyasi bir çözüm olmasının ve bu siyasi çözümün peşinde olan bir sürecin başlamasının önemini kesinlikle anladılar. Bu sürecin sonucunun ne olacağı hakkında farklı görüşlerimiz var, özellikle de Esed'e ilişkin" ifadesini kullandı. 

 

Obama: Esad, çocuk öldüren tiran

 

İki liderin Suriye’yi ele almak için gerçekleştirdikleri tarihi toplantından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsü, Obama ve Putin arasında üstü örtülü bir atışmaya sahne oldu.

ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "çocuk öldüren bir tiran" olarak nitelendirerek Esad gibi liderlere destek verenleri kınadığını söyledi. IŞİD’e karşı mücadele çabalarının Esad’ı güçlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Obama, “Dökülen bunca kandan sonra savaş öncesindeki statükoya dönülemeyeceğini kabul etmemiz gerek“ diye konuştu.

Esad'a verdikleri destek nedeniyle Rusya ve İran'ı isim vermeden eleştiren Obama, öte yandan Suriye krizinin çözümü için "İran ve Rusya dahil olmak üzere" her ülkeyle görüşmeye hazır olduklarının da altını çizdi.

 

Putin: Esad IŞİD'le savaşan tek güç

 

Obama'nın ardından Genel Kurul'da konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Beşar Esad rejimine desteğini yineledi. Esad rejiminin IŞİD'e karşı gerçek anlamda savaşan tek güç olduğunu savunan Putin, terörle mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yapmamanın büyük bir hata olacağını söyledi.

Rusya'nın Suriye'de artan askeri varlığının Moskova yönetiminin küresel hırslarıyla bağlantılı olduğunu söyleyenleri kınadığını belirten Putin, Rusya'nın dünyadaki mevcut duruma artık sessiz kalamayacağını belirtti.

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