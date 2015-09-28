New York'ta düzenlenen 70'nci BM Genel Kurulu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye hükümeti ve ordusuyla işbirliği yapmamak büyük bir hatadır. Sonuç olarak kabul etmeliyiz ki Başkan Esad'ın ordusu ve Kürt militanlar haricinde Suriye'deki IŞİD ve diğer terörist gruplarla kimse mücadele etmiyor" dedi. Putin'in konuşması esnasında Ukrayna heyeti salonu terk etti.

10 yıl sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu hatırlatarak başlayan Putin, Birleşmiş Milletler’in ‘benzersiz’ olduğunu ve 1945’te Nazileri yenen ülkelerin uluslararası düzenin ana prensiplerini oluşturmak için Yalta’da bir araya geldiğini söyledi.

70 yıl boyunca BM’de fikir ayrılıkları olduğunu belirtti ve veto hakkının tüm BMGK üyeleri tarafından kullanıldığını, bu durumun beklenir olduğunu ifade eden Rus lider, "Dünya değişiyor ve BM de bu değişime ayak uydurmalı. Rusya, BM'nin bu konuda ortakları ile işbirliğine hazır ama BM'nin meşruiyetini azaltmaya yönelik her adım çok tehlikelidir, kaosa yol açar" dedi. Putin'in konuşması esnasında Ukrayna heyeti salonu terk etti.

"Onları donatıp eğitiyorlar, sonra da onlar IŞİD'in saflarına geçiyor"

Suriye krizinin sorumlusunun Suriyeli muhalifleri destekleyenler olduğunu belirten Putin, "Onları (Suriyeli muhalifler) donatıp eğitiyorlar, sonra da onlar IŞİD'in saflarına geçiyor" dedi. Putin, "Rusya, her zaman net bir şekilde terörizmin karşısında durdu. Şu anda Irak ve Suriye gibi terörle mücadele eden ülkelere yardım ediyoruz. Suriye ordusu ile işbirliği yapmayı reddetmek hatadır. Suriye'de Esad hükümeti ve Kürt milisler dışında hiç kimse IŞİD'le gerçek anlamda mücadele etmiyor" dedi.

Rusya'nın Ortadoğu'daki varlığını genişletmeye çalıştığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Putin, "Bu Rusya'nın amaçlarıyla alakalı değil, ama dünyanın gidişatına daha fazla müsamaha gösteremememizle alakalı" dedi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya dışarıdan yapılan müdahalelerin yıkım yarattığını belirten Putin, bu duruma yol açan ülkelere “Ne yaptığınızın farkında mısınız?” sorusunu sordu. IŞİD saflarında Iraklı eski askerler olduğunu söyleyen Putin, militanların birçoğunun da Libya’dan geldiğini vurguladı. IŞİD’in İslam dünyasında egemenlik aradığını söyleyen Putin, örgüte desteğin engellenmesi gerektiğini belirtti. Putin, IŞİD’in Rusya’nın da aralarında bulunduğu ülkeleri tehdit ettiğini kaydetti.

"IŞİD sadece bir tehdit yaratmıyor, İslam'ın özünü de kirletiyor"

"IŞİD, durduk yere ortaya çıkmadı. Onu istenmeyen rejimlere karşı bir silah olarak kullandılar. IŞİD sadece bir tehdit yaratmıyor, İslam'ın özünü de kirletiyor" diyen Putin, terörizme karşı uluslararası koalisyon çağrısında bulundu ve bu koalisyonu Nazi karşıtı koalisyona benzetti. Rusya lideri, Müslüman ülkelerin koalisyonda önemli bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

Ukrayna’da geçen yıl dışarıdan yönetilen bir darbenin gerçekleştiğinin altını çizen Putin, bunun bir iç savaşı tetiklediğini vurguladı. Rusya lideri, Donbas bölgesindeki halkın tercihine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Putin, "Birlikte çalışarak dünyayı istikrarlı ve güvenli yapacağımıza eminim" dedi.