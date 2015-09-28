Putin: Şimdilik Suriye'de bir saha operasyonuna katılma planımız yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki krizin tek çözümünün, "Terörizmle mücadelede Suriye devletine yardım etmekten" geçtiğini savundu. Putin Ortadoğu'da liderlik rolü üstlenmek niyetinde olmadığını belirtirken, Suriye'de şu anda bulunan Rus ve eski Sovyet ülkelerinden iki bin civarındaki savaşçıyla Rusya'ya dönmeden Suriye topraklarında savaşılması için Esad'a destek verdiğini belirtti. Putin, "Suriye veya diğer herhangi bir devlette bir saha operasyonuna katılmayacağız. En azından şu anda öyle bir planımız yok" ifadesini kullandı.

Putin, Amerikan CBS televizyonunda Charlie Rose'un sorularını yanıtladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a arka çıkmasını, "meşru hükümeti destekliyoruz" diye tanımlayan Putin, Esad'in kendi halkını hedef almasına dair soru üzerine, "Bugün, devamlı Esad'in kendi halkıyla savaştığını söylüyorsunuz ama Suriye'nin yüzde 60'lık bölümünü kontrol edenlerin kim olduğuna bakın, IŞİD ve El Nusra gibi diğer terörist organizasyonlar" değerlendirmesinde bulundu.

Putin, "Suriye'deki krize, etkili hükümet yapılarını güçlendirmekten ve onlara terörizmle mücadelede yardım etmekten başka bir çözüm yok. Bunun yanında, onları, reformlar yapmaya ve rasyonel muhalefetle olumlu diyaloğa girmeye de teşvik etmek (gerekli)" diye konuştu.

Suriye'de sahaya Rus askeri göndermeye hazır olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Putin, "Suriye veya diğer herhangi bir devlette bir saha operasyonuna katılmayacağız. En azından şu anda öyle bir planımız yok. Ancak hem Esad hem de diğer ülkelerdeki partnerlerimizle çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Putin, Esad rejiminin IŞİD'e yardım ettiğine yönelik ifadeleri ise "Suriye karşıtı propagandalar" olarak gördüğünü söyledi.

Talebi üzerine Esad hükümetine askeri ve teknik destekte bulunduklarını ve bunun yasal uluslararası anlaşma altında yürütüldüğünü anlatan Putin, rejim ordusunun Suriye'deki tek "meşru" askeri güç olduğunu ve terörizmle savaştığını savundu.

"Savaşçıların Rusya'ya dönmesini beklemek yerine Esad'a destek"

Putin, Suriye'de son dönemdeki faaliyetleri de göz önüne alındığında Rusya'nın,Ortadoğu'da liderlik rolü üstlenmek için yeni bir çabada mı bulunduğuna dair soruya, "Pek değil" yanıtını verdi. Suriye'de şu anda bulunan Rusya ve eski Sovyet ülkelerinden iki bin civarında savaşçının, dönmeleri halinde kendileri için tehdit oluşturduğunu belirten Putin, şunları kaydetti:

"Onların ülkeye dönmesini beklemek yerine, Esad'a, Suriye topraklarında onlarla savaşması için yardım etmek daha iyi. Dolayısıyla, Esad'a destek vermeye bizi iten ve teşvik eden en önemli şey bu. Genel anlamda da bölgenin istikrara kavuşmasını istiyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin IŞİD ile mücadele kapsamında 5-6 bin ılımlı Suriyeli muhalifi eğitmeyi amaçlarken sadece 60 kişinin programı tamamlayabildiğini dile getirerek, "Bunlardan sadece 4-5'i silahlarla savaşıyor. Geri kalanı ise ABD silahlarını aldıkları gibi IŞİD'e katıldı. ABD'nin, yasa dışı yapılara askeri destek sağlaması, çağdaş uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) tüzüklerine aykırı" dedi.

"Amerika'nın yaratıcılığına hayran"

Putin, "Amerika'nın en çok nesine hayransınız?" sorusuna, "yaratıcılığı" diye yanıt verdi. "ABD Başkanı Obama'nın dış politika ilişkilerindeki faaliyetlerini zayıf olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusu üzerine ise Putin, "Öyle düşünmüyorum. ABD'de biraz daha fazla ama her ülkede dış politikanın iç siyasi mücadelede kullanıldığını görüyoruz. ABD'de başkanlık seçim yarışı var ve (adaylar) Rusya veya diğer alanlardaki kartlara oynuyorlar" yorumunu yaptı.

Putin, başka bir soru üzerine, Rus olmaktan gurur duyduğunu ancak uluslararası alanda süper güç olmak gibi bir takıntılarının bulunmadığını söyledi. Putin, kendisinin "çar" olarak görülmesine ise karşı çıktı.