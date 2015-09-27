Kılıçdaroğlu: Esadlı ya da Esadsız, Suriye'de barış mutlaka sağlanmalıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Düne kadar Esad'ı düşman ilan ediyorlardı şimdi Esad'la da olabilir diyorlar. Bizim için önemli olan Suriye'de barışın sağlanmasıdır Esad'lı, Esad'sız. Suriye'de barış mutlaka sağlanmalıdır" dedi. Kılıçdaroğlu, Suriye'de sorunun çözülmesi ve barışın sağlanması için uluslararası konferans toplanması gerektiğini ifade ederek, bu toplantıya ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Arap Ligi, İran ve Suriye'deki tarafların çağrılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa turunun son durağı Avusturya'nın başkenti Viyana'da partisi tarafından düzenlenen etkinlikte seçmenlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçmenlerden sandığa gitmelerini ve oylarını CHP için kullanmalarını istedi. Suriye'den gelen sığınmacılar nedeniyle Türkiye'de sıkıntılar yaşandığını anlatan CHP Genel Başkanı, "2 milyon 375 bin Suriyeli mülteci var. Bu insanlığın sorunu, Türkiye'nin sorunu olmaktan çıktı. Artık dünyanın sorunu, Avrupa'nın sorunu haline geldi" diye konuştu.

"Düne kadar Esad'ı düşman ilan ediyorlardı şimdi Esad'la da olabilir diyorlar"

Suriye'de sorunun çözülmesi ve barışın sağlanması için uluslararası konferans toplanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu toplantıya ABD, Rusya, Avrupa Birliği, Arap Ligi, İran ve Suriye'deki tarafların çağrılması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Suriye sorununun çözülmesi lazım. Efendim Esad'lı mı olsun Esad'sız mı olsun. Düne kadar Esad'ı düşman ilan ediyorlardı şimdi Esad'la da olabilir diyorlar. Biz ne diyoruz; bizim için önemli olan Suriye'de barışın sağlanmasıdır Esad'lı, Esad'sız. Suriye'de barış mutlaka sağlanmalıdır" şeklinde konuştu. Suriye'de barışın sağlanması ve insanların huzun içinde evlerine dönmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun için uygar dünyanın elini cebine atması lazım. Suriye'yi yeniden inşa etmek zorundayız ki mülteciler ülkelerine huzur içinde dönebilsinler" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 30 yıldır devam eden Kürt sorununun çözülmeyi beklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, Meclis'te uzlaşma komisyonu kurulmasını önerdi. Çözüm Süreci'nin 7 Haziran sonrasında yeniden acı ve gözyaşına dönüştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Düne kadar eller tetikte değildi. 7 Haziran sonrasında ne oldu? Hani analar ağlamasın deniyordu? Bütün Türkiye'de insanlar ciddi bir kaygının içine sürüklendiler. Bana '400 vekil vermezseniz başınıza bu gelir' diyorlar. Açıkçası toplumun önüne şantaj tablosu bıraktılar.

Avrupa Birliği bize fasılları açtı, hiç bunlara bakmadan birinci sınıf demokrasi neyi gerektiriyorsa onların yasalarını çıkaracağız. Hiç Avrupa şu kanunu çıkar bu kanunu çıkar. E benim aklım yok mu? O kanuna ihtiyaç varsa ben hemen çıkaracağım. Onun talimat vermesini mi bekleyeceğim. Onlar bile şaşıracaklar. Bunları yapıyor diye. Niye yapmayalım?"