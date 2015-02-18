Suriyeli muhaliflerin Türkiye'ye çıkan yolu kesildi

Suriye’de rejim ve muhalefet güçleri arasında ikiye bölünmüş olan Halep’in kuzeyindeki kritik konumda olan köylerin kontrolü hükümet yanlısı askerlerin tarafına geçti.

Hizbullah örgütünün desteklediği militanlarla beraber şehrin kuzeyindeki köyleri almak için saldıran hükümetin öncelikli amacı, muhaliflerin Türkiye’ye uzanan tedarik zincirini kesmekti. Hükümetin şehrin kuzeyindeki köyleri ele geçirmesinin ardından muhaliflerin şehir merkeziyle olan bağlantısı kesildi. Aynı zamanda Türkiye sınırına çıkan ana yolda trafik durdu.





Yol ulaşıma kapandı



Milliyet'in dış habeler servisinin yayımladığı habere göre, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hükümetinin, muhaliflerin elinde bulunan Halep’in kuzeydoğusundaki bölüm ile Türkiye arasındaki yolu ulaşıma kapattığını açıkladı. Bashkuwi ve Sıfat köylerinin Suriye hükümetinin eline düşmesinin ardından Hardatain ve Ratain adlı köylerde de çatışmalar yaşandığı belirtildi. Hükümet ve muhalifler arasında yaşanan ağır çatışmaların da ana yolda trafiğin kesilmesine yol açtığı aktarıldı.

Tedarik yolu kesilecek

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdul Rahman, Suriye hükümetinin aynı zamanda 18 aydır muhalifler tarafından kuşatılmış olan Hayan kasabasında da çatışmaların yaşandığını aktardı. Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada “hükümetin Türkiye’ye giden tedarik yollarını kesmek ve Nubl ile Zahraa’ya giden yolları açmak” gibi iki temel amacının olduğunu dile getirdi. Rahman, böyle giderse “hükümetin tamamen tedarik yollarını keseceğini ve rejimin şehre daha fazla konuşlanacağını” söyledi.

Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesi ise bu hafta rejimin Halep şehrinin tamamını ele geçirmek için büyük bir operasyona hazırlandığını yazdı. Bu gelişmelerin bölgede sağlanması beklenen ateşkesin önünü keseceğini düşünülüyor. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Staffan de Mistura, bölgede ateşkesin sağlanması için büyük bir çaba harcıyordu. Suriye hükümeti geçtiğimiz yıl şehrin batısını ele geçirmek için saldırıya geçmişti.