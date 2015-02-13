Suriye sınırında gerginlik; 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi’nde, Suriye’den Türkiye’ye kaçak olarak küçükbaş hayvan geçirilmesine engel olan askerlerle, sınır hattındaki Türk ve Suriyeli kalabalık arasında gerginlik çıktı. Gerginlikte, askerin açtığı ateş sonucu Osman Şahin öldü. İbrahim Yarkadaş ile 3 asker ise atılan taşlarla yaralandı.

Ömer Şulul'un DHA'da yer alan haberine göre, olay, öğleden sonra Akçakale’nin Suriye sınırındaki Buket Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gültepe Hudut Karakolu’nda görevli askerler, sınır hattındaki devriye görevi sırasında yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu sürünün Türkiye’ye geçirilmek istendiğini fark etti. Askerler, sınırın Türkiye tarafında da sürünün geçirilmesini bekleyen gruba bölgeden ayrılmaları uyarısında bulundu. Ancak, sürüyü geçirmek isteyenler Suriye, sürüyü karşılamak için Türkiye tarafında bekleyen yaklaşık 50 kişilik kalabalık, kendilerini uyaran askerlere taşlarla saldırmaya başladı.

Kalabalığın dağılmaması üzerine takviye çağrısında bulunan askerler, havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşi sırasında seken mermiler kalabalıkta yer alan Osman Şahin ile İbrahim Yarkadaş yaralandı. Gerginlik sırasında kalabalıktan atılan taşların isabet ettiği 3 asker de yaralandı. Gerginlik, bölgeye takviye güçlerin gelmesiyle sona ererken, küçükbaş hayvan sürüsünü geçirmeye çalışan grup ise Suriye tarafına döndü. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası yaşamını yitiren Osman Şahin’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna, yaralan İbrahim Yarkadaş ile 3 asker ise götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Gerginliğin ardından yeni bir olay yaşanmaması için sınır hattına jandarma birlikleri takviye olarak gönderildi ve zırhlı araçlarla önlem alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.