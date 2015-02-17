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Dünya

Halep Suriye ordusunun kuşatması altında

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep, Şam rejimiyle muhalifler arasında bölünmüş durumda

17 Şubat 2015 18:09

Suriye ordusu Halep'in kuzeyinde ilerlerken kenti Türkiye sınırına bağlayan anayolu da kontrol altına aldı. Esad rejimi Halep'i bu hafta tamamen kuşatmayı planlıyor.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, milislerin de destek verdiği Suriye ordusu Halep'in kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdi.

NTV’de yer alan habere göre, hükümet güçleri Halep'ten Türkiye sınırına giden yolda da kontrolü ele geçirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'teki yoğun çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Suriye resmi yayın organlarıysa hükümet güçlerinin, başlattığı saldırıyla bu hafta Halep'i tamamen kuşatmayı amaçladığını belirtiyor.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep, Şam rejimiyle muhalifler arasında bölünmüş durumda.

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