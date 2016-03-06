Suriye'de ateşkesin 'en sakin günü'

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) hasmâne tutumların sonlandırılması anlaşması başladığından bu yana ateşkesin geçerli olduğu bölgelerde en sakin günün yaşandığını duyurdu.

Al jazeera Türk'ün haberine göre, gözlemevi'nin başkanı Rami Abdulrahman, ateşkesin 9 gün önce başlamasından bu yana sivil ölümlerinin yüzde 90, asker ve muhalif savaşçı ölümlerinin de yüzde 80 azaldığını söyledi.

Gözlemevi, 27 Şubat’tan bu yana geçerli olan anlaşmaya dahil edilmeyen Nusra Cephesi’nin ve Halep’in kuzeyindeki Kürt güçleriyle çatışan muhaliflerin pazar günü eylemlerine devam ettiğini açıkladı. SOHR’a gore bu eylemlerde en az 9 kişi öldü.

Londra merkezli Gözlemevi, Nusra Cephesi ve IŞİD’e yönelik ağır bombardımanların devam ettiğini de belirtti.