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Dünya

ABD: Son 24 saatte Suriye'de ateşkes ihlali olmamıştır

"Kuzey Kore'de füzeler ateşlendiyse, bu düpedüz provokasyondur"

04 Mart 2016 00:17

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de son 24 saat içinde ateşkes ihlaline tanıklık etmediklerini açıkladı. Suriye'de çatışmaların durdurulmasını sağlayan ateşkes anlaşmaası 26 Şubat gecesi başlamıştı. 

 

Kuzey Kore

 

CNN Türk'ün haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gündeme dair kritik açıklamalar geldi. Bakanlık, Kuzey Kore'nin 6 kısa menzilli füzeyi denize ateşlediğini açıklamasına karşılık, "Bunu doğrulayamıyoruz ancak eğer füzeler ateşlendiyse bu bir provokasyondur" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararından saatler sonra füze ateşlediğini duyurmuştu. 

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