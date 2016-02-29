Erdoğan: Suriye'de ateşkes yok, saldırılar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de 26 Şubat gecesi başlayan, çatışmaların durması anlaşmasını içeren ve Birleşmiş Mİlletler Genel Kurul kararıyla da fiilen uygulanmaya başlayan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Suriye'nin genelinde şu anda ateşkes yoktur. Orada aynı şekilde saldırılar mevzi mevzi devam etmektedir" dedi.

Fildişi Sahili'nde ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşlerim öncelikle bu nezaket dolu ifadelerine şahsım olarak, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Mutluyum, zira Fildişi Sahilleri'ne resmi ziyarette bulunan ilk Cumhurbaşkanıyım. 4-25 Mart 2015’te ülkeme yaptıkları ziyaretten sonra Ekim’de yapılacak Fildişi Sahili’ndeki seçimin ardından 'Ben de inşallah iade-i ziyarette bulunacağım' dedim ve bu ziyareti de gerçekleştirmiş olmanın ayrıca mutluluğu içindeyim.

Kendilerini tebrik ediyorum.İlk cumhurbaşkanı seçildiklerinde yüzde 54'e yakın oyla seçilmişlerdi bu defa yüzde 84'le seçilmiş olmaları nedeniyle bu kendileri açısından bir demokrasi zaferidir. Demek ki Fildişi Sahili halkı Vattara'yı gönlüne basmış. Bundan sonraki süreç Fildişi Sahilleri'nin modern dünyanın Afrika'daki önemli merkezlerinden bir tanesi olması istikametindedir. Bugün aramızda siyasi ve askeri ilişkileri görüştük. Ekonomik, ticari, kültürel konuları görüşme fırsatı bulduk.

"Suriye ve Irak'tan ülkeme mülteci akını 3 milyon"

Dünya biliyorsunuz, mülteci konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Afrika’da yaşananlar belli, bizim bölgemizde yaşananlar çok daha ileri seviyede. Mülteci konusunda dünya bir karmaşa içinde. Dünyanın değişik ülkelerinde, Avrupa olsun, ta Amerika kıtası olsun ama mülteci akınının da en yoğun olduğu ülke ne yazık ki Türkiye... Şu an Suriye ve Irak’tan mülteci akını ülkeme 3 milyondur. Şu anda misafir ediyoruz. Biz onlara kapımızı kapamadık.

"Batı mültecileri kapılarından içeri sokmuyor"

Biz mültecilere kapımızı kapamadık, Batı ülkeleri gibi kapamıyoruz da. Onlar kapılarından içeri sokmuyorlar. Girenler öyle veya böyle giriyor. Ciddi manada sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Fildişi Sahili halkının ne denli sıcak olduğunu duymuştum dedim, dün akşam geldiğimiz andan itibaren de biz adeta ikinci evimize geldik.

Az önce imzalar atıldı, çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olmak için anlaşmayı imzaladık. Yatırımların teşviki anlaşmasını imzaladık ki gerçekten savunma sanayi sektöründe artık Türkiye çok ciddi bir gelişim içerisindedir.

Bu ziyaretimiz vesilesi ile imzalar atarken imza atmak kolaydır aslolan bundan sonra bu işin takibidir. İmzayı at rafa koy, bu çalışma olmaz. Hamdolsun çok kısa sürede birçok sıkıntıları geride bıraktık.

Fildişi halkı barışın boş bir söz değil, bir davranış şekli olduğunu bu süreçte tüm dünyaya yaşayarak göstermiştir. Bundan dolayı kutluyorum. Ben önümüzdeki dönemde bu hamlenin kuvvetlenerek devam edeceğine inanıyorum.

TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımız ile insani ve kalkınma yardımlarında bulunuyoruz. Türkiye Fildişi Sahilleri'nden 66 öğrenciye yükseköğrenim bursu sağladı. Bu atılım hamlesinin süreceğine inanıyorum.

"Suriye'de ateşkes yok"

Şu anda da yine Suriye'de bir ateşkesin söz konusu olmadığını ifade edebilirim. Temennim odur ki bunun genel yaygınlaşmasını görelim. Fakat Suriye'de şu anda ateşkes yoktur. Saldırılar mevzi mevzi devam etmektedir.

"CHP' zaten komisyondan çekilmedi mi?"

(CHP'nin anayasa mahkemesi konusunda Erdoğan eleştirisi) Bu tutum üzerinde konuşmaya gerek yok. Zaten CHP anayasa mutabakat komisyonundan çekilmedi mi? Belki Meclis başkanımızın son mektubu onlarda başka düşünceler getirmiş olabilir. Hayırlı olsun"