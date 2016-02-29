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Dünya

ABD: Suriye’de ateşkesin uygulanmasında kararlıyız

Hafta sonu başlayan Suriye'deki ateşkeste bazı ihlaller olduğuna dair haberler gelmişti

29 Şubat 2016 23:10

Suriye’de 5 yıllık iç savaşın ardından varılan ateşkes anlaşması, haftasonu bazı ihlaller yaşandığına dair haberlerle tehlikeye girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD’nin savaşı durdurmakta kararlı olduğunu söyledi.

Günlük basında toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü Earnest, ABD’nin bazı ihlaller olacağını öngördüğünü söyledi. Earnest, ABD’nin, haftasonu ihlaller yaşandığına dair gelen haberlere rağmen, Suriye’de ateşkesin uygulanmasında kararlı olduğunu belirtti. Earnest açıklamasında, “Hükümet ihlaller olacağını ve ateşkesin başarıyla uygulanmasında yolda bazı çukurlarla kaşılacağını tahmin ediyordu.” dedi.

 

Suriye’de Suudi Arabistan’ın desteklediği muhalif grup, Yüksek Müzekere Komitesi, (YMK) Suriye hükümetinin, ateşkesin birinci gününde 15 kez saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. YMK, Rusya ve Hizbullah’ın da ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürmüştü.
 

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