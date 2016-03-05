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Dünya
Deutsche Welle

'Suriye'de ateşkes süresince 135 kişi öldü'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de bir haftadır süren ateşkes döneminde 135 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Gözlemevi ateşkesin uygulanmadığı bölgelerde ise 552 kişinin öldüğünü belirtti.

05 Mart 2016 17:16


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, ateşkesin uygulandığı bölgelerde bir hafta süresince 135 kişinin öldüğü belirtildi. Çatışmaların sürdüğü, ateşkesin ilan edilmediği bölgelerde ise ölü sayısının 552 olduğu ileri sürüldü.

Suriye'de ABD ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen geçici ateşkese Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra çok sayıda muhalif grup da destek veriyor. IŞİD ve El Nusra ateşkes kapsamında değil. Dolayısıyla IŞİD ve El Nusra'yla çatışmalar sürüyor. Muhalif gruplar bir haftalık süreçte ateşkesin sık sık ihlal edildiğini öne sürdü. Ancak gözlemciler ateşkese büyük oranda uyulduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki hafta Cenevre'de Suriye için müzakerelere devam edilmesi planlanıyor. BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Şubat ayında askıya alınan görüşmelerin perşembe günü yeniden başlayacağını belirtti. Ancak bazı katılımcıların cuma günü ya da bir sonraki hafta Cenevre'deki görüşmelere katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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