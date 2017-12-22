Suriye Ulusal Diyalog Kongresi 29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılacak

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağı duyuruldu. Kongreye katılacak kişilerin listesi konusunda henüz mutabakat sağlanmadığı ve listenin ocak ayının ortasında netleceği belirtildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Dairesi Başkanı Aidarbek Tumatov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağını açıkladı.

"Kongre katılımcılarının listesi konusunda henüz mutabakat yok"

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan'daki Astana görüşmelerine katılan heyetlerden birinde yer alan bir yetkili, Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacak kişilerin listesi konusunda henüz mutabakat sağlanmadığını, listenin önümüzdeki ocak ayının ortalarında netleştirileceğini belirtti.

"Liste konusunda mutabakat sağlanmadı, ocak ortalarında netleşecek" ifadelerini kullanan kaynak, 'isimler üzerindeki çalışmaların sürdüğünü' de belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen ay Soçi'de gerçekleştirdikleri zirvenin ardından Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin toplanmasını kararlaştırmıştı.

Kongrenin kısa süre içinde Soçi'de toplanmasının planlandığı ifade edilmişti.