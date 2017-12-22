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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye Ulusal Kongresi'nin tüm halkı kucaklamasını umuyoruz

"Suriye yönetimine diyaloğu ve temasları ilerletmesi konusunda destek veriyoruz"

22 Aralık 2017 02:20

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katkılarıyla Suriye’deki ulusal diyaloğun tüm ülke halkını kapsamasını umduğunu belirtti.

Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile gerçekleşen görüşme sonrasında, Suriye’de kurulan gerilimi azaltma bölgelerinin, çatışmalara ve düşmanca eylemlere son verilmesinin yanı sıra ulusal uzlaşma diyaloğunu ve her bölgenin yerel yönetimiyle federal yönetim arasındaki pragmatik temasları başlatmak için aktif bir şekilde ilerletildiğini belirtti.

Rus diplomat, “Ulusal diyalog sürecinin sonuç itibarıyla tüm ülke için geçerli olmasını umuyorum ve biz, Suriye yönetimine bu diyaloğu ve temasları ilerletmesi konusunda destek veriyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de Rusya, İran ve Türkiye'nin desteğiyle Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin toplanması için girişim başlattı” ifadelerini kullandı.

 

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