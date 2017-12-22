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Deutsche Welle

Rusya: ABD askerlerinin Suriye'de işi kalmadı

Rusya lideri Putin'in Suriye özel temsilcisi, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığı için gerekçe kalmadığını söyledi

22 Aralık 2017 00:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının hiçbir gerekçesi kalmadığını ve Washington'ın Suriye'de asker bulundurmak için saydığı gerekçelerin dayanaksız olduğunu söyledi.

Astana'da sekizinci turu başlayan Suriye barış görüşmelerinin ilk gününde konuşan Lavretyev, "Amerikalıların askeri varlıklarının devamını gerekçelendirmek için dile getirecekleri hiçbir neden, bahane olmaktan öteye gidemeyecektir. Varlıklarının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Astana'da kilit konu PYD

Astana'daki gündemle ilgili olarak da açıklamada bulunan Lavretyev, görüşmelerin Rusya'nın önümüzdeki yılın başında düzenlemeyi planladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne odaklandığını belirtti.

Tarafların kongrenin tarihi konusunda kararı cuma günü vermeyi planladığını belirten Rus yetkili, ancak heyetler listesi üzerindeki uzlaşının daha uzun süre alacağını ve bunun üç haftayı bulabileceğini belirtti.

Rusya'nın daha önceden düzenlemeyi planladığı kongre, PYD'ye Moskova'dan resmi davet gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine Türkiye'nin itirazı nedeniyle ertelenmişti. PYD ve silahlı kolu YPG'yi PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak gören Türkiye, kongreye katılım için PYD dışındaki Suriyeli Kürt grupların bir listesini Rusya'ya verdiğini açıklamıştı.

DW,rtr/BK,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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