Suriye: Türkiye'nin askeri varlığı saldırganlık, yabancı güçler derhal çekilmeli

Suriye hükümetinin Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığını ‘saldırganlık’ olarak değerlendirdiğini belirten Suriye’nin BM Temsilcisi Beşar Caferi, yabancı güçlerin derhal ülkeden çekilmesi talebinde bulundu. Caferi, ülkesiyle Türkiye arasında şu anda diyalog olmadığını çünkü Türkiye’nin terörü desteklediğini iddia etti.

Sputnik Türkiye’nin Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen görüşmelerin 8. turunda konuşan Caferi, ülkedeki Türk askeri varlığını 'saldırganlık' olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

"Türkiye sınırlarını teröristlerin geçişine açmıştı"

“Ülkedeki yabancı güçlerin şartsız olarak derhal Suriye'den çekilmesini" talep eden BM Temsilcisi, şöyle devam etti: "Şu anda Türkiye ile aramızda diyalog yok çünkü onlar terörizmi destekliyor ve sınırlarını teröristlerin geçişlerine açmışlardı.

"ABD'nin hükümetin onayı olmadan ülkede askerlerini tutmadaki ısrarı Suriye'nin egemenliğine bir saldırı. Bu ayrıca BM sözleşmelerinin hükümleriyle ve ilgili uluslararası sözleşmelerle de çelişiyor."

"BMGK kararı olmadan uygulanan yaptırımlar yasadışı"

Tek taraflı ekonomik yaptırımların Suriye halkının yaşamını zorlaştırdığını belirterek bu yaptırımların herhangi bir BM Güvenlik Konseyi kararı alınmadan uygulanması nedeniyle yasadışı sayıldığını vurgulayan Caferi, Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacaklarını ve Kongre'ye hazırlık için çalışamaların sürdüğünü söyledi. BM Temsilcisi, Kongre'nin Suriyeli taraflar arasında diyalog için bir temel olacağını ifade etti.