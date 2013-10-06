Suriye sınırında gerginlik

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı, Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir SU-4 uçağının Türkiye'ye doğru yaklaşması üzerine, devriye görevi yapan iki Türk F-16'sının sınıra doğru yönlendirildiğini, bunun üzerine Suriye uçağının bölgeden uzaklaştığını bildirildi.

Açıklamada şöyle dendi: "Merzifon'dan kalkış yapan ve saat 10.44'ten itibaren Gaziantep-Hatay bölgesinde 'Hava Muharebe Devriye Görevi' (CAP) icra eden 2 adet F-16 uçağımız; Suriye'ye ait 1 adet SU-24 uçağının, Cilvegözü/Hatay güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, ancak söz konusu hava aracı, sınırımıza 6.7 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır. 2 adet F-16 uçağımız, hava devriye görevini saat 15.27'de tamamlayarak, bir sonraki 2 adet F-16'ya devretmiştir.

İncirlik'ten kalkış yapan 2 adet F-16 uçağımız, 14.45-19.32 saatleri arasında Gaziantep-Hatay bölgesinde 'Hava Muharebe Devriye Görevi' (CAP) icra etmiş ve görevini tamamlayarak İncirlik Üssüne geri dönmüştür.",

İki hafta kadar önce de bir Suriye helikopteri sınır ihlali yapmış, Hatay'ın yayladağı ilçesinde düşürülmüştü.