Davutoğlu: Bir daha kimse sınırları ihlal etme cüretini gösteremeyecek

Suriye konusunda dörtlü toplantı gerçekleştirmek üzere Paris’te Fransa, ABD ve İngiltere'li mevkidaşları ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da Suriye helikopterinin vurulması hakkında "Türkiye’nin uluslararası hukuktan ve angajman kurallarına göre Suriye’nin 400 metre içerisinde cezalandırıcı bir işlem uygulandı. Türkiye kendi sınırlarına yönelik bir ihlale kesinlikle izin vermeyecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sonuna kadar korumaya kararlıyız. Kimse bir daha Türkiye’nin sınırlarını ihlal etme cüreti gösteremeyecektir" dedi.

Suriye konusunda yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Bundan sonra atılacak adımlar konusunda temasların teknik düzeyde de temel düzeyde de sürmesi konusunda mutabık kaldık. Bu tür bir eylemin cezasız kalması benzer eylemleri yapacak ülkeleri cesaretlendirir. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda da ekiplerimiz görüşmeye devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:



- Sayın Kerry bize Sayın Lavrov’la ilgili görüşmelerine ilişkin detaylı bilgi sundu. Daha sonra alandaki gelişmeler ve Suriye’deki durumun kimyasal silahlarla ilgili alınan kararlardan nasıl etkileneceğini ele aldık. Bizim için hem kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 1700 kardeşimizin, hem de konvansiyonel silahlarla hayatını kaybeden 100 bin kardeşimizin canlarının aynı değerde olduğunu vurguladım.

- Bundan sonra atılacak adımlar konusunda temasların teknik düzeyde de temel düzeyde de sürmesi konusunda mutabık kaldık. Bu tür bir eylemin cezasız kalması benzer eylemleri yapacak ülkeleri cesaretlendirir. O nedenle Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi lazımdı. Bundan sonra atılacak adımlar konusunda da ekiplerimiz görüşmeye devam edecek.

- “Biz hiçbir zaman hiçbir yerde tansiyonun yükselmesini istemeyiz ama uluslararası kurallara uyulmaması durumunda yaşananları daha önce Halepçe’de, Saraybosna’da gördük. Bu silahların kullanılmaması konusunda gerekenler yapılmalıdır.”

- “Bildiğiniz gibi saat 14.30 sıralarında bir Suriye helikopteri uyarılmasına rağmen sınırımızı ihlal etti. Tekrar uyarılmasına rağmen ihlaline devam etmesi üzerine Türkiye’nin uluslararası hukuktan ve angajman kurallarına göre Suriye’nin 400 metre içerisinde cezalandırıcı bir işlem uygulandı. Türkiye kendi sınırlarına yönelik bir ihlale kesinlikle izin vermeyecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sonuna kadar korumaya kararlıyız. Hem BM Genel Sekreterine, hem Güvenlik Konseyi’ne hem de NATO’ya gerekli bilgiler sunulacak. Kimse bir daha Türkiye’nin sınırlarını ihlal etme cüreti gösteremeyecektir. Bunun için gerekli önlemler alınmıştır.”