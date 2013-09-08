'Suriye savaş uçakları Kıbrıs hava sahasını ihlal etti'

İngiltere’nin pazar gazetelerinden Sunday Express, bugün yayımladığı "Suriye Kıbrıs’a meydan okumak için jetlerini Kıbrıs’a gönderdi" başlıklı özel haberinde, Suriye'nin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 6 Typhoon savaş uçağının gönderildiği Kıbrıs’ın hava sahasına iki Su-24 savaş uçağını sokarak gerilimi artırdığını yazdı.

Faruk Zabcı’nın DHA’da yayımlanan haberine göre Suriye savaş uçaklarının, tahrik sortisi olarak yorumlanan hava sahası ihlalinin 6 İngiliz savaş uçağının Kıbrıs’taki RAF Akrotiri Üssü'ne gelmesinden birkaç gün sonra meydana geldiği kaydedildi. Radarlarında Kuzey Kıbrıs’ın doğu sahilleri üzerinde şüpheli uçuşları saptayan Türkiye’nin, İncirlik Havaüssü’nden iki F-16 uçağını havalandırdığı ileri sürüldü.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sukhoi-24 olduğu tahmin edilen iki savaş uçağı saptanınca iki Typhoon’u harekete geçirdiklerini teyit ederken "Bu uçakları tespit ettik, Kıbrıs’tan uzaklaşmadan önce uluslararası hava sahasını terk etmediler" diye açıklama yaptı.