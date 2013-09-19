Kılıçdaroğlu'ndan Suriye helikopteri yorumu: Türkiye gereğini yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır ihlali yapan Suriye helikopterinin düşürülmesiyle ilgili, "Kuralların ihlal edildiğini Suriye tarafı da kabul ediyor. Türkiye de gereğini yaptı, olaya böyle bakmak gerekir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla Bilkent Otel'de gazi ve şehit yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

cnnturk.com'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinliğe gelişinde, gazetecilerin sınır ihlali yapan Suriye helikopterinin düşürülmesine ilişkin sorularını yanıtladı. "Türkiye Cumhuriyeti angajman kurallarını değiştirdiğini bütün dünyaya duyurmuştu. Bu kurallar ihlal edildiğinde de gereğinin yapılacağını söylemişti" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla kuralların ihlal edildiğini Suriye tarafı da kabul ediyor. Türkiye de gereğini yaptı, olaya böyle bakmak gerekir. Ama tabii kamuoyunda da tartışılıyor, 'Suriye ile aramızda bir sınır kaldı mı' diye. Yol geçen hanına döndü. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Suriye ile aramızda sınır yok aslında, sınır kalmadı. Üzerinde asıl tartışmamız gereken nokta bu. Öte yandan bu olayın fazla büyütülmemesi, bir gerginliğe kaynaklık yapmaması, tam tersine iki ülkenin dostane ilişkilerini sürdürmesinden yanayız. Barışın bu bölgede egemen olması lazım."

Çatışarak hiç bir sonuç alınamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Cenevre süreci bu bağlamda çok önemli. Türkiye'nin Cenevre sürecine destek vermesi lazım, katkı vermesi lazım" diye konuştu. Ancak görünen tablonun acı bir tablo olduğunu, Türkiye'nin Suriye konusunda uluslararası aktörler tarafından dışlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Paris'te toplantı yapıldı, 3 ülkenin dışişleri bakanı çıktı ortak açıklamalar yaptı. 900 kilometre sınır komşumuz Suriye konusunda Türkiye'nin dışişleri bakanı bu toplantıya gitmedi. Eğer AKP hükümeti bizi dinleseydi böyle bir tablo yaşanmayacaktı. Gerçek bu."