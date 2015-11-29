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Dünya

Suriye ordusu: Türkiye, askeri destek karşılığında petrolü ve tarihi eserleri karaborsa fiyatına alıyor

"Yayladağı'ndan mevzilerimize yoğun bir havan topu atışı başladı"

29 Kasım 2015 00:05

Suriye ordu sözcüsü Ali Meyhub, ordu mevzilerine Türkiye topraklarından havan topları atıldığını söyledi. İnsani yardım taşıdığı iddia edilen TIR'ların "MİT'ten ibaret olduğunu söyleyen" Meyhub, Türkiye liderliğinin askeri destek karşılığında petrolü ve tarihi eserleri karaborsa fiyatına aldığını iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın toplantısı yapan Suriye ordu sözcüsü Ali Meyhub, "Dün gece Suriye ordusu mevzilerine, Hatay Yayladağı'ndaki Kel Dağı bölgesinden yoğun bir havan topu atışı başladı" açıklaması yaptı.

Meyhub, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da bu tür davranışların tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu ve 'Türkiye'nin doğrudan veya dolaylı yollarla uluslararası teröre destek vermekten vazgeçmesi için uluslararası toplumun Türkiye liderliği üzerinde baskı kurması gerektiğini' söylediğini aktardı. Türkiye liderliğinin askeri destek karşılığında petrolü ve tarihi eserleri karaborsa fiyatına aldığını öne süren Meyhub, insani yardım taşıyan TIR'ların da 'mitten ibaret olduğunu' iddia etti.

 

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