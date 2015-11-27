Fransa: Türkiye'nin IŞİD petrolü satın aldığına dair şüphelerimiz var

Rusya’nın IŞİD,’in petrollerini Türkiye’ye sattığı iddiası sorulan Fransa Dışişleri bakanı Laurent Fabius, “Şüphelerimiz var” dedi.

CNN Türk’ten Arzu Çakır Morin’in haberine göre Fabius, “Türkiye’nin IŞİD petrollerini satın aldığı” yolundaki iddiasını değerlendirdi. Fabius, “IŞİD'in kontrol ettiği topraklardan kamyonlar çıkıyor. Bizim belirlemelerimize göre, bu kamyonlar pek çok yöne gidiyor. Bunlardan birisi de Türkiye. Türk hükümeti bize bunlardan haberi olmadığını söylüyor. Üstelik petrolün bir bölümünü de Esad rejiminin aldığını iddia ediyor. Şüphelerimiz var” dedi.

'Kara harekatını desteklemeye hazırız'

Fransız haber ajansı AFP'ye ve RTL Radyosu'na konuşan Fabius, "IŞİD'in Fransa'ya savaş ilanı" olarak kabul ettiği Paris saldırısından iki hafta sonra Suriye'deki askeri planın detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Moskova'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir kaç saat sonra, Fransa olarak Esad ordusunun da içinde olduğu bir kara harekatını desteklemeye hazır olduklarını açıkladı.

"Amacımız IŞİD'i etkisiz hale getirmek"

Putin ile görüşmesinde Hollande her ne kadar "Başar Esad'ın, Suriye'nin geleceğinde yeri yok" dese de, Putin, "Bu konuda kararı Suriye halkı verir" yanıtını vermişti. Fabius, bu sabah yaptığı açıklamada "Amacımız, bir taraftan IŞİD'i etkisiz hale getirmek, bir taraftan da politik çözümü oluşturmak" dedi. Fabius, bunun için iki aşamalı bir askeri plan uygulayacaklarını dile getirdi:

"Birinci askeri hedefimiz, IŞİD'in Fransa'ya saldırıları da planladığı merkezi Rakka. Bunun için iki aşamalı harekete geçilecek. Bombardıman ve kara harekatı. Kara harekatı bizim askerlerimizle olamaz, kara birliği Özgür Suriye Ordusu, Sünni Arap güçleri, ve neden olmasın, Suriye rejiminin ordusu ve Kürtler'den oluşabilir. Beşar Esad yönetimindeki Suriye ordusu da bu harekat içinde yer alabilir. Ancak bu sadece politik geçiş süreci boyunca gündeme gelebilir."

Ancak Sabah saatlerinde RTL Radyosu'na da konuk olan Fabius, "Esad Suriye halkının geleceği olamaz" görüşünü yineledi. Bu da Fransa'nın IŞİD ile mücadelede Suriye ordusunun da yer almasına yol açacağı ancak politik geçiş sürecinin ardından yapılacak seçimlerde Esad'ın aday olmasına karşı olduğu anlamına geliyor.

"Suriye ordusu neden olmasın?"

Fabius, IŞİD'e karşı büyük bir uluslararası koalisyonun oluşturulmasının hala olanaklı olduğunu, Viyana görüşmelerinde çizilen yol haritasının halen gündemde olduğunu, bunun için de, "Muhalefeti bir araya getirmek, birleşik bir hükümet oluşturmak, yeni bir Anayasa ve ardından 18 ay içinde seçime gitmek" gerektiğini söyledi.

Hollande'ın Putin ile görüşmesinde, Rusya'nın Esad karşıtı muhalifleri de vurduğu iddialarının da ele alındığını belirten Fabius, "Putin bizden, IŞİD'le mücadele eden ancak terörist olmayan gruplara ilişkin bir harita oluşturmamızı istedi. Putin, bu listede yer alan gurupları bombalamayacakları konusunda bize taahhüt verdi. Bu çok önmeli" diye konuştu.