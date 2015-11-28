Kremlin Sözcüsü: Erdoğan'ın oğlu petrol piyasasında, damadı da Enerji Bakanı; ben sadece söylüyorum...

Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin onarılması zor bir hasar gördüğünü söyledi. Peskov, "Ortada işgal, ihlal yokken hiç kimse hain bir şekilde Rus uçağını kuyruğundan vuramaz" dedi.

Rus haber sitesi Sputnik'in haberine göre, Ankara'nın öngörülemeyen eylemlerini güçlükle tanımladıklarını söyleyen Kremlin sözcüsü, "Türkiye, Su-24 uçağını düşürerek Rusya'ya eşi görülmemiş bir meydan okumada bulundu. Bu tehdide verdiğimiz tepki yerindedir" diye konuştu. Peskov ayrıca, Su-24 uçağının düşürülmesi gibi olağanüstü durumların önlenmesi için iki ülke arasında kurulan doğrudan hattın da askıya alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun petrol sektöründe çıkarları olduğunu bildiklerini savunan Peskov, damadı Berat Albayrak’ın da Enerji Bakanlığı'na atanmasına dikkat çekti.

"Türk toplum örgütleri ve iş adamları

‘Erdoğan bunu neden yaptı?' diyorlar"

Öte yandan Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'daki Türk iş dünyasının uçak krizi nedeniyle ‘alarm halinde' olduğunu da vurgulayıp "Burada faaliyet gösteren Türk toplum örgütleri ve iş adamı topluluklarından çok sayıda mesaj alıyoruz. Alarm durumundalar. Onlar da ‘Erdoğan bunu neden yaptı?' sorusuna verecek yanıt bulamıyorlar" diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ın uçak düşürülmesi sonrasında şartların gerektirdiği en üst seviyede tehditlere karşı hazır halde olduğunu kaydetti.

Rus uçağının düşürülmesi sonrası Ankara’nın çok uzun bir süre Rusya’ya yaşananları anlatma girişiminde dahi bulunmadığının savunan Rus sözcü, “Yaşananları bize anlatmak, pişmanlık ifade etmek, yanlış anlama olduğunu ya da komuta sisteminde hata oluştuğunu söylemek için çok uzun bir süre hiçbir girişimde bulunmadılar. Oldukça uzun bir süre” dedi.

"Erdoğan'ın açıklaması absürd bir tiyatro"

Bu sürecin yaklaşık 7-8 saat kadar sürdüğünü yineleyen Peskov, “Yaşananlar dikkate alınırsa bu oldukça uzun bir süre” diye konuştu. Akşam 17.00-18.00 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik kanallar vasıtasıyla telefon görüşmesi talep ettiği bilgisi edindiklerini aktaran Peskov, “Bu talep Rusya lideri Putin’e iletildi. Tüm söyleyebileceklerim bunlar. Açıklama yetkim bu kadar. Herhangi bir görüşme de olmadı” ifadelerini kullandı.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Eğer Suriye’de bir Türk uçağı düşürülürse bunu saldırı sayarız" açıklamasını da "absürt tiyatro" olarak değerlendirdi:

“Burada çok büyük bir nüans var. Erdoğan’ın ‘Türk uçağının Suriye hava sahasında düşürülmesini saldırı sayarız’ açıklaması, absürt bir tiyatro.”

Düşürülen Rus uçağının Türk hava sahasına girmediğiniiddia eden Peskov, TSK’nin Su-24’ün ihlalini kanıtlamak için sunduğu haritalar için "animasyon" benzetmesi yaptı. Kremlin sözcüsü, Rusya’nın yayınladığı görüntüler için ise şu yorumu yaptı:

“Su-245’ün elektronik uçuş izlerini gördük. Türk hava sahasının kasıtlı ya da kasıtsız ihlal edilmediği çok açık kanıtlandı.”

Rusya’nın birkaç hafta önce Türk sınırını ihlal ettiğinde özür dilediğini de hatırlatan Peskov, “Şimdi ise ihlal yokken hiç kimse Rus uçağını haince kuyruğundan vuramaz” dedi.

"Erdoğan'ın oğlunun petrol piyasasında çıkarları var, damadı da Enerji Bakanı"

Kremlin Sözcüsü Peskov, programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlunun petrol sektöründe çıkarları olduğunu bildiklerini söylerken, damadı Berat Albayrak’ın da Enerji Bakanlığı'na atanmasına da dikkat çekti.

Peskov, “Başkanımızın (Vladimir Putin) açıklamalarından hareket ediyorum, gerçekten de böyle bilgiler mevcut. Detaylarının ne derecede olduğunu bilmesem de Erdoğan’ın oğlunun petrol piyasasında çıkarları var” dedi.

Türkiye’nin yeni Enerji Bakanı Albayrak’ın da Erdoğan’ın damadı olduğun hatırlatan Peskov, “Bir Türkolog olarak dikkatinizi çekmek isterim. Birkaç gün önce kurulan yeni Türk hükümetinin yeni Enerji Bakanı'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Erdoğan’ın damadı. Ben sadece söylüyorum” ifadesini kullandı.

“Rus uçaklarını vurmamalısınız, Rusya’ya el uzatmamalısınız”

Türkiye’ye getirilecek ekonomik sınırlamaları da değerlendiren Peskov, bu çerçevede Türkiye'nin boğazları Rus gemilerine, Rusya'nın da limanlarını Türk gemilerine kapatılması ihtimalini "kıyamet senaryosuna" benzetti:

"Kıyamet senaryoları yazıyorsunuz. Bizim bakış açımızdan Türkiye’nin öngörülemeyen eylemleri zorlukla tanımlanıyor. Bu senaryoları tartışmayalım. Şimdilik sadece şunu söyleyebiliriz: Rus pilotları böyle bir tehlikenin tekrar etmesine karşı güvenceye alındı. Suriye’ye hava savunma sistemi kuruldu. Böyle kıyamet senaryolarını tartışmayalım."

Türkiye üzerinde etkisi olan ülkelerin "Ankara’nın öngörülemez eylemlerini garanti altına almaları gerektiğini" ifade eden Peskov, “Rus uçaklarını vurmamalısınız, Rusya’ya el uzatmamalısınız” dedi.

