"IŞİD, 8 ay içinde Türkiye'de 800 milyon dolar değerinde Irak petrolü ve gazı sattı"

Türkiye’yi IŞİD’e destek vermek ve petrol kaçakçılığı ile militanların sınırdan geçmesine göz yummakla suçlayan Iraklı siyasetçi Muvaffak El Rubai, "Örgüt, 8 ay içinde Türkiye'de 800 milyon dolar değerinde Irak petrolü ve gazı sattı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu partisi lideri ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Muvaffak El Rubai, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye başta IŞİD’in petrolü kara borsada satmasına izin vererek teröristleri destekliyor” dedi. IŞİD’in petrolü kara borsada varili 20 dolardan sattığını söyleyen Rubai, küresel fiyatların 50 dolar civarında olduğunu hatırlattı.

Sputnik'e verdiği demeçte de petrol ve doğalgaz satışlarının 'IŞİD'i besleyen oksijen' olduğunu söyleyen Rubai, "Örgüt, 8 ay içinde Türkiye'de 800 milyon dolar değerinde Irak petrolü ve gazı sattı" dedi.

Diğer taraftan Türkiye’nin militan toplama merkezine dönüştüğünü savunan Rubai, teröristlerin Türkiye sınırı üzerinden Irak’ın Musul ve Suriye’nin Rakka bölgelerine taşındığını öne sürdü.