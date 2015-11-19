Kerry: IŞİD'in Türkiye ve Irak üzerinden petrol kaçakçılığını önleyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD ile mücadele konusunda "Bu mücadele Irak ve Türkiye üzerinden yüzlerce milyon dolar kazandıkları petrol kaçakçılıklarını engelleyene kadar devam edecek." dedi.

İhsan Denli'nin Zaman'da yer alan haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi'nin (OSAC) 30. yıllık konferansında konuştu. Paris saldırılarının ardından IŞİD ile yapılan mücadeleye değinen Kerry, örgütün petrol kaçakçığı konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

IŞİD'in petrol kaçakçılığı yapmasını engelleyeceklerini kaydeden Kerry, "Son birkaç günde gerçek manada para kaynakları olan petrol gelirleri üzerine eğiliyoruz. 161'den fazla petrol tankerlerini yok ettik. Bu mücadele Irak ve Türkiye üzerinden yüzlerce milyon dolar kazandıkları petrol kaçakçılıklarını engelleyene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kerry, CNN'e verdiği mülakatta Türkiye ile ortak sınır operasyonu yapacakları şeklindeki sözlerini yineledi. Suriye'nin kuzey sınırının yüzde 75'inin kapalı olduğunu kaydeden Kerry, "Kalan 98 kilometrenin de kapatılması için Türklerle operasyon yapacağız." dedi.

Kerry, Suriyeli Arapların ve Kürtlerin de IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'nın üzerine gitmeye devam ettiklerini kaydetti. Fransa ve Rusya'nın da bu şehre hava saldırılarını artırdıklarını hatırlattı.

IŞİD'in herhangi bir din ile ilişkisi olamayacağını kaydeden Kerry, tarihte hiçbir din ve ideolojinin, masum sivillerin katledilmesini meşrulaştıramayacağını ifade etti.