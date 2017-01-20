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Dünya

Suriye: IŞİD antik kent Palmira'da ünlü anıtı yıktı

IŞİD, Palmira'yı Suriye'nin elinden iki kez almıştı

20 Ocak 2017 15:47

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Aralık ayında yeniden ele geçirdiği Suriye'deki Palmira antik kentinde bulunan Tetrapylon anıtını yıktı.

Suriye Eski Eserler Şefi Maamoun Abdülkerim Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Roma tiyatrosunun ön cephesinin de tahrip edildiğini söyledi.

IŞİD antik kenti Mayıs 2015'te ele geçirmiş, Rus hava saldırılarıyla desteklenen Suriye ordusu Mart 2016'da şehri geri almıştı.

IŞİD'den geri alınan Palmira'da klasik müzik konseri

Ancak IŞİD Aralık ortasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde olan antik kente yeni bir saldırı başlatmış ve kentin kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

Palmira, petrol açısından zengin bölgelere yakınlığı sebebiyle IŞİD için stratejik öneme sahip.

IŞİD, kentteki 10 aylık hükmü süresince pek çok anıtı enkaza çevirmişti.

İki adet iki bin yıllık tapınak, bir kemer ve kule mezarlar da IŞİD tarafından yıkılmıştı.

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TetrapylonSuriyeMaamoun AbdülkerimReutersRoma tiyatrosu

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Palmira, Mart ayında rejim güçleri tarafından IŞİD'den geri alınmıştı

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