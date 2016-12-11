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Dünya

Suriye ordusu, Palmira genelinde kontrolü ele geçirdi

Askeri bir kaynak “Palmira, ordu ve milislerin kontrolünde. IŞİD militanları yoğun saldırılar düzenliyor, ancak bunlar püskürtüldü” açıklaması yaptı

11 Aralık 2016 04:21

Palmira’daki IŞİD saldırısını püskürten Suriye ordusunun kentin genelinde kontrolü yeniden sağladığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Palmira çevresindeki muhalifler, Suriye ordusuyla yaşanan çatışmalar sonucunda ağır kayıplar vererek çekildi. Ordunun Palmira'nın doğusundan Savamiya bölgesine uzanan 10 kilometrelik bölgede teröristlerin saldırılarını püskürttüğü belirtildi.

Sputnik’e konuşan bir askeri kaynak da, “Palmira, ordu ve milislerin kontrolünde. IŞİD militanları yoğun saldırılar düzenliyor, ancak bunlar püskürtüldü” dedi. Öte yandan, Suriyeli milis güçlerden alınan bilgiye göre Palmira'nın Cazal ve Şaer ilçelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. El-Tar dağlarındaki durum gerginliğini koruyor.

 

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