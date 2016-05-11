Gazeteciler, Palmira'da verilen konseri anlattı: Çelik yeleklerinizi alın

ABD gazeteleri Washington Post, New York Times ve CNN kanalının muhabirleri, Rusya’nın düzenlediği, 100’den fazla gazetecinin katıldığı Palmira konserini anlattı.

Suriye’de mart ayında terör örgütü IŞİD’den kurtarılan Palmira antik kentindeki amfi tiyatroda, geçen perşembe günü ünlü Rus orkestra şefi Valeriy Gergiyev yönetimindeki Mariinskiy Tiyatro Orkestrası konser vermişti. IŞİD’in infazlar için kullandığı amfi tiyatrodaki klasik müzik konseri, Rus televizyonlarından canlı yayınlanmıştı.



"Çelik yeleklerinizi alın"

Gazeteciler, Moskova’dan Suriye’deki Hmeimim Hava Üssü’ne İlyuşin-62 jetiyle uçtular, yoğun güvenlik önlemleri arasında Palmira’ya gittiler. New York Times’ın Moskova muhabiri Andrew E. Kramer, Rus Dışişleri’nin geçen cumartesi günü bir telefonaldığını, bir yetkilinin “Suriye’ye uçmaya hazır olun. Daha fazlasını söyleyemem size. Çelik yeleklerinizi getirin” dediğini anlattı.



Washington Post muhabiri Andrew Roth ise kendisini arayan Rus yetkilinin “Bu sizin ilk ve son geziniz olabilir” diyerek uyardığını söyledi. Roth, konser izlenimlerinde “Konser ulusal kanalla her Rus evinde izlenecekti. Fakat Batı’ya ulaşmak için Kremlin’in bize ihtiyacı vardı” diyerek Rusya’nın davetinin niyetini anlattı.

Rus askeri kalıcı gibi

CNN kanalının muhabiri Frederik Pleitgen ise gazetecilerle dolu beş otobüsün olduğu konvoyun ağır makineli tüfeklerin olduğu en az sekiz zırhlı araçla, iki savaş aracı ve iki helikopterle korunduğunu yazdı.